Die deutsche Geschichte zum Sammeln

Die Bundesrepublik Deutschland feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. So lange liegt es inzwischen zurück, dass das Grundgesetz unterzeichnet wurde. Am 23. Mai 1949 wurde es von Konrad Adenauer, dem Präsidenten des Parlamentarischen Rates und späteren ersten Bundeskanzler, verkündet und trat einen Tag später in Kraft.

Das Jubiläum ist Anlass, um die Meilensteine in der deutschen Geschichte Revue passieren zu lassen – und genau das ist mit einem besonderern Sticker-Album möglich. Die Funke Mediengruppe, die diese Zeitung herausgibt, hat mit dem Büro Just­stickit und unterstützt vom ehemaligen Chefhistoriker des ZDF, Guido Knopp, ein einzigartiges Panini-Sammelalbum produziert.

Insgesamt 333 Klebebildchen gibt es, die Motive aus der Historie und Gegenwart der Bundesrepublik und der Geschichte der ehemaligen DDR zeigen. Am morgigen Sonntag liegt allen Morgenpost-Ausgaben ein Softcover-Album zum Start der Sammlung bei.

Sticker-Tüten an Kiosken, in Supermärkten und unter shop.morgenpost.de

Das Sticker-Album nimmt Sammler mit auf eine Reise durch die Geschichte, zurück zu Ereignissen wie Willy Brandts Kniefall und dem Mauerfall, der am 9. November sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Daneben wird in dem Album auch unser demokratisches Prinzip erklärt, die Sammler lernen alle deutschen Präsidenten, Kanzler und Bundesländer kennen.

Neben Politik spielen auch Unterhaltung und Sport eine Rolle. Von Peter Frankenfeld und Hans-Joachim Kulenkampff bis Günther Jauch und Barbara Schöneberger, von James Last bis Herbert Grönemeyer, von den Toten Hosen bis Karat, von den Fußballweltmeistern von 1954 über Katarina Witt bis ­Michael Schumacher tauchen Stars und Sportler in dem Album auf.

Gleichzeitig wird auch ein Blick auf die Zukunft geworfen und die Frage gestellt: Wie wollen wir diese gemeinsam gestalten? Das Album und Sticker-Tüten sind an Kiosken oder in Supermärkten sowie zu rabattierten Preisen im Morgenpost-Shop erhältlich, unter shop.morgenpost.de.