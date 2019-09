Deutscher Schauspielpreis für den „Tatortreiniger“

Bjarne Mädel kann sich über einen Preis für seine Rolle in der Serie „Der Tatortreiniger“ freuen – in der Kategorie „bester Schauspieler in einer komödiantischen Rolle“.

Definitiv kein Unglückstag war Freitag, der 13. für Bjarne Mädel, Golo Euler, Lena Urzendowsky und Eva Weißenborn. Sie alle wurden am Abend im Zoo Palast mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet, weil sie in den Augen der Jury „durch ihr Schaffen in besonderer Weise Schauspielkunst inspiriert und gefördert haben“.

Schauspielkollegen: Ulrich Matthes und Annabelle Mandeng.

Er sei nicht abergläubisch, so Bjarne Mädel, der als „Tatortreiniger“ die Auszeichnung als bester Schauspieler in einer komödiantischen Rolle bekam. „Deshalb hatte ich zur Sicherheit auch eine Rede vorbereitet“, so der 51-Jährige. „Wenn man für eine Komödie ausgezeichnet wird, möchte man ja auch etwas Witziges sagen. Und ich bin ja schließlich kein Comedian.“ Nicht an Unglückstage glaubt auch Joachim Król, selbst als der Schauspieler am Ende leer ausging. „Ich hatte heute auch so einen wunderbaren Tag.“

Von Schauspielern an Schauspieler vergeben

Der Preis wurde 2012 vom Bundesverband Schauspiel (BFFS) ins Leben gerufen und erfreut sich in der Branche besonderer Beliebtheit, weil er von Schauspielern an Schauspieler vergeben wird. Von Anfang an dabei ist BFFS-Vorstand Hans-Werner Meyer. „In der Schauspielerei geht es um Inspiration. Ohne sie hätten wir den Beruf alle nicht gewählt, und ohne sie würde niemand die Durststrecken überstehen, die dieser Job manchmal mit sich bringt“, so der 55-Jährige.

Beim Vorempfang: Leslie Malton und Martin Wuttke.

Zum ersten Mal als BFFS-Vorstand dabei war Leslie Malton. Beim Vorempfang im „Hotel am Steinplatz“, wo Direktorin Iris Baugatz die Nominierten zum Get-together im kleinen Kreis begrüßte, holte sie sich bei ihrem Schauspielkollegen Meyer noch ein paar Tipps. Gibt es hinter der Bühne einen Spiegel, um noch einmal das Outfit zu checken? Und wo tue ich in der Zwischenzeit meine Handtasche hin?

Praktische Tipps für alle Gäste der Preisverleihung

Meyer hatte aber auch für alle anderen Gäste noch ein paar praktische Hinweise. „Preisverleihungen sind kein Zuckerschlecken, das ist anstrengend. Menschen, die man nicht kennt, bedanken sich stundenlang bei Menschen, die man auch nicht kennt“, so der Gastgeber. „Also, essen Sie noch etwas, trinken Sie nicht zu viel und dann alle noch einmal ab auf die Toilette.“

Hans-Werner Meyer (r.), Vorstand des Bundesverbandes Schauspiel, mit Joachim Król, der sich über eine Nominierung freuen konnte.

