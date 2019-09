104,27 Meter: Stuckateure ziehen längsten Stuckstab der Welt

Mit knapp 105 Metern wurde in Berlin am Freitag aus Gips der längste Stuckstab der Welt gezogen.

Berlin. Es ist der Moment, auf den alle gewartet haben. Die Spannung ist mittlerweile ins Unermessliche gestiegen, als Lena Kuhlmann am Freitagmittag um 12.20 Uhr auf dem Gelände des Lehrbauhofs der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg (FG Bau) in Marienfelde zum Mikrofon greift.

Rund 100 Paar Augen sind auf die junge Frau in der schwarzen, mit Gipsflecken übersäten Uniform gerichtet. „Das Minimum für den Rekord ,längste Konstruktion aus Stuck‘ liegt bei 100 Metern“, sagt die Richterin des Guinness-Buchs der Rekorde und macht kurz Pause. „Hier haben wir eine Ergebnis von 104,273 Metern und damit einen neuen …“ Das Wort „Weltrekord“ geht im Jubel unter.

Insgesamt 19 Handwerker haben mit dem längsten Stuckstab der Welt den Eintrag ins Guinness-Buch geschafft. Zur einen Hälfte waren es Mitglieder des Nationalteams der Stuckateure, zur anderen Auszubildende des Lehrhofs. Eine von ihnen ist Inga Zurth, angehende Stuckateurin im dritten Lehrjahr. „Ich bin sehr, sehr glücklich“, sagt die 21 Jahre alte Friedrichshainerin und strahlt. Wichtig sei vor allem das Zeitgefühl gewesen – und das Können im Umgang mit Gips. „Man muss sich mit dem Material auskennen, wissen, wie viel man einsetzt, wie lange man wartet, wann man schnell und wann langsam machen muss.“

720 Kilogramm Trockengips kamen zum Einsatz

Gerade mal 30 Minuten hatten die Stuckateure Zeit. Insgesamt 720 Kilogramm Trockengips kamen zum Einsatz. Die wurden zunächst händisch mit Wasser angerührt. Die Zahl der Rührschläge war dabei ebenso streng vorgegeben wie die Zeit für jeden Arbeitsschritt und wurde per Megafon durchgesagt. Dann wurde die dickflüssige Masse in ovaler Form auf einen rund 50 Meter langen und einen Meter breiten Tisch aufgetragen. Dabei wurde der Gips Schicht für Schicht übereinandergelegt und glatt gezogen. Im vorletzten Schritt folgte das sogenannte Schleppfahren. Mit einer rollbaren Schablone wurde die Masse in eine halbrunde, exakt zehn Zentimeter breite und fünf Zentimeter hohe Form gebracht und Rillen eingezogen. Immer wieder mussten die angehenden Rekordhalter dabei überschüssiges Material entfernen.

Im letzten Schritt, dem Scharffahren, wurde die Schablone mehrfach in die entgegengesetzte Richtung gezogen, um ­letzte Unebenheiten zu beseitigen. Wo anfangs noch still an den Töpfen gerührt wurde, rannten die Stuckateure nun, riefen sich lautstark Kommandos zu und kamen ihren physischen Grenzen sichtlich nah.

„Sonst bleibt man stecken, und dann ist Ende“

„Gips dehnt sich aus, deshalb ist das sehr anstrengend“, erklärt Lehrhof-Ausbilder Ralph Barthelt. Entsprechend brauche man Kraft, um dagegen anzukämpfen. „Sonst bleibt man stecken, und dann ist Ende.“ Das entscheidende Kriterium für das Gelingen ist für Nationalteams-Mitglied und jetzt Rekordhalter Niklas Kuhnert die gute Teamarbeit gewesen. „Wenn man bei so einem langen Stuckstab nicht zusammenarbeitet und nicht spricht, kann das so schnell in die Hose gehen“, sagt der 23 Jahre alte Stuckateurmeister aus dem nordrhein-westfälischen Soest, während er sich Gipsreste von der Brille putzt. „Ich mache das aus Begeisterung, aus Liebe zum Handwerk und um Nachwuchs anzulocken.“

Auf die Beine gestellt wurde die Aktion von Frank Schweizer. Vor acht Jahren gründete er das Nationalteam und leitet es seitdem. Die Idee für den Rekordversuch habe er erstmals bei seiner eigenen Meisterprüfung gehabt. Die konkrete Vorbereitung habe etwa ein Jahr gedauert, wobei seit Juni in Berlin geübt wurde. „Wir möchten mit dem Nationalteam nicht nur Begabtenförderung betreiben, sondern den jungen Menschen auch bleibende Erinnerungen schaffen“, sagt Schweizer. An einem Tag, der in die Geschichte eingeht, sei das ohne Zweifel gelungen. Als nächstes stehe die Qualifikation für die Handwerks-Europameisterschaften in einem Jahr an. Im vergangenen Jahr konnte Schweizers Team dabei Gold holen.

Aktion soll für Nachwuchs im Bauhandwerk werben

Rund 15.000 Euro habe die gesamte Unternehmung gekostet, so Schweizer weiter. „Der Löwenanteil war natürlich der Eintrag ins Guinnessbuch der Re­korde.“ Geld, das in Nachwuchs- und Imagewerbung investiert wurde. Darin zu zeigen, dass man Dinge erreichen kann. Werben um eine Ausbildung im Baubereich wollte mit der Aktion auch die FG Bau. „Es geht darum, ein positives Image im Bau und die Teamleistung zu zeigen, und das ist hier hervorragend gelungen“, sagt auch FG Bau-Präsident Klaus-Dieter Müller. Denn durch den Trend zum Studium und als Folge einer einseitig geführten Bildungsdebatte habe die klassische Berufsausbildung völlig zu Unrecht an Ansehen verloren. „Mit solchen Aktionen wie heute habe ich auch keine Sorgen, dass wir junge Menschen motivieren können.“ Heute habe der Nachwuchs allen Grund zu jubeln.

Bei den Ausbildungszahlen verzeichnet die Baubranche das zweite Rekordjahr in Folge. 2018 starteten laut Müller 243 junge Berliner eine Karriere im Bauhandwerk. In diesem Jahr seien es bislang 256. Die Zahl werde wahrscheinlich noch bis auf 270 anwachsen.