Ein modernes Wohngebäude in Lichtenberg. In Berlin fehlen aber Tausende neue Wohnungen.

CDU-Programm Mit diesem Plan will die CDU in Berlin Wohnungen schaffen

Mit einem Zehn-Punkte-Plan will die Berliner CDU den Senat dazu drängen, auf den geplanten Mietendeckel zu verzichten. Darauf verständigte sich der Landesvorstand auf seiner Klausurtagung am Freitag in Hamburg. „In Sorge um den sozialen Frieden in der Stadt und um die Zukunft Berlins als Wohn- und Arbeitsstandort fordern wir den Berliner Senat auf, vom geplanten Mietendeckel Abstand zu nehmen“, heißt es in dem Papier.

Stattdessen soll ein Bündnis aller Beteiligten den Wohnungsbau in der Stadt deutlich beschleunigen. „Die Mieten in Berlin werden sich in der wachsenden Stadt langfristig nur dann stabil entwickeln können, wenn wir der wachsenden Wohnraumnachfrage ein entsprechend wachsendes Wohnraumangebot entgegensetzen“, heißt es in dem Beschlusspapier des CDU-Vorstandes.

Mehr Personal in den Bezirken und weniger Vorschriften

Dazu sollen in den Bezirken jeweils mindestens zehn neue Stellen in den Stadtentwicklungsämtern geschaffen werden. Außerdem soll ein Service-Zentrum auf Senatsebene die Prozesse rund um den Neubau beschleunigen. Außerdem fordern die CDU-Spitzenpolitiker, die Landesbauordnung sowie betreffende Gesetze und Verordnungen zu entrümpeln, um Bürokratie abzuschaffen. Außerdem möchte die CDU ein vereinfachtes Verfahren für diejenigen Bebauungspläne, nach denen am Rande bestehender Siedlungen neue Wohnungen entstehen sollen.

„Die CDU Berlin hat heute weitreichende Beschlüsse gefällt, wie eines der drängendsten Probleme der Stadt behoben werden kann“, sagte CDU-Landeschef Kai Wegner am Rande der Klausur. „Das vom Senat vorgelegte Gesetz zur Mietenbegrenzung muss verhindert werden.“ Stattdessen setze sich die CDU für beschleunigtes Bauen in der Stadt ein, um den Wohnungsmarkt zu entspannen.

Mietendeckel-Gesetz soll im Januar verabschiedet werden

Der Berliner Senat plant, spätestens zum 11. Januar das Mietendeckel-Gesetz zu verabschieden. Es sieht vor, die Mieten in Berlin für fünf Jahre einzufrieren, um den Mietmarkt in der Stadt zu entspannen. Neuvermietungen sollen nur noch je nach Baujahr zwischen 5,95 Euro und 9,80 Euro je Quadratmeter betragen. Mieter, die mehr zahlen, aber mehr als 30 Prozent ihres Nettogehalts dafür aufbringen, erhalten das Recht, die Miete auf den jeweiligen Höchstwert abzusenken.

Die Senatspläne stoßen auf breiten Widerstand. Neben den Oppositionsparteien CDU, AfD und FDP lehnen auch Wirtschaftsverbände, Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften sowie die Handwerkskammer das Vorhaben ab. Sie befürchten, durch den Mietendeckel keinen finanziellen Spielraum mehr für die Instandhaltung und Sanierung ihrer Bestandsgebäude zu haben, wenn das Gesetz in Kraft tritt.

Neue Grundsteuer soll aufkommensneutral sein

Die CDU-Bundestagsfraktion will das Gesetz dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorlegen. Auch die Berliner CDU kündigte an, alle politischen und rechtlichen Mittel zu prüfen, den Mietendeckel zu stoppen.

Auf ihrer Klausur forderte der CDU-Landesvorstand zudem, dass die Reform der Grundsteuer aufkommensneutral und sozialverträglich ausgestaltet werden soll. „Das ist ein Schritt, Steuererhöhungen für die selbstnutzenden Wohnungseigentümer zu verhindern“, sagte Wegner. „Im Gegensatz zu diesem Senat, der mit seinen Beschlüssen keine Wohnungen schafft, Mieter und Vermieter verunsichert und dem Berliner Handwerk schadet, gibt die Berliner CDU Vorfahrt für schnelles Bauen und bezahlbares Wohnen.“

Verfassungsgericht fordert Reform der Abgabe

Das Bundesverfassungsgericht hatte im vergangenen Jahr die Steuer auf Grundeigentum für nicht mehr zeitgemäß erklärt und vom Gesetzgeber eine neue Regelung gefordert. In den Bezirken des ehemaligen West-Berlins stammen die Referenzwerte für die Grundsteuer aus dem Jahr 1964, für Ost-Berliner Grundstücke aus dem Jahr 1935.

Lange konnten sich der Bund und die Länder nicht auf eine Reform einigen, weil unklar war, welche Messgrößen mit in die Berechnung einfließen sollen. So war nicht geklärt, ob nur die Grundstücksgröße oder auch die darauf befindlichen Gebäude mit einbezogen werden sollen. Einig waren sich die Beteiligten darin, dass die Neuberechnung keinen unangemessen Verwaltungsaufwand verursachen soll. Die Steuer muss nun so erhoben werden, dass sie den Wert eines Grundstückes angemessen berücksichtigt. Am Ende soll sie aber aufkommensneutral sein. Das heißt, Berlin darf nicht mehr Geld einnehmen als vor der Reform.

Berliner Bundesratsinitiative ohne Chancen

Nach den gegenwärtigen Berechnungen der Finanzverwaltung wird die Grundsteuer in Berlin nach der Reform von 810 Punkten auf rund 600 gesenkt. Die Änderungen für Eigentümer sollen sich in den allermeisten Fällen innerhalb von 100 Euro jährlich im Vergleich zur aktuellen Grundsteuer bewegen. In besonders gefragten Wohngegenden kann sie darüber liegen, in weniger gefragten Gegenden darunter. Insgesamt haben die Berliner Eigentümer im vergangenen Jahr 830 Millionen Euro Grundsteuer gezahlt.

Im Rahmen der Reform der Grundsteuer hat Berlin in dieser Woche eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht. Sie hat zum Ziel, dass die Abgabe künftig nicht mehr von den Eigentümern auf die Mieter umgelegt werden kann. Der Initiative wird jedoch kaum Aussicht auf Erfolg bescheinigt, da sich die CDU-Bundestagsfraktion bereits gegen das Vorhaben ausgesprochen hat. Auch verschiedene CDU-geführte Bundesländer haben ihre Ablehnung signalisiert.