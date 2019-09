Demos und Staatsbesuche: Berlin muss deutlich mehr zahlen

Berlin zahlt für hauptstadtspezifische Sicherheitsaufgaben bald 50 Millionen Euro drauf. Das geht aus einer Prognose hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegt. Die Grünen fordern nun Nachverhandlungen beim Hauptstadt-Vertrag. Sonst solle der Bund mehr Aufgaben übernehmen, fordern sie.

Einsätze bei Demonstrationen gegen die Bundespolitik und für die Absicherung von Staatsbesuchen kosten dem Land Berlin demnach deutlich mehr Geld, als es vom Bund erstattet bekommt. Die Bundesregierung zahlt jährlich rund 100 Millionen Euro. Prognosen gehen nun noch einmal weit über die bekannten Zahlen hinaus. „Wir sind gerne Hauptstadt, aber der Bund muss endlich die Rechnung mit dem Wirt machen“, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen im Abgeordnetenhaus, Benedikt Lux.

Der erste Hauptstadtfinanzierungsvertrag datiert aus dem Jahr 1994 und wurde mehrfach nachverhandelt, weil für Berlin immer mehr Aufgaben dazugekommen sind. Der zurzeit gültige Vertrag sieht vor, dass Berlin bis 2021 jährlich 100 Millionen Euro erhält. Ab 2022 soll die Pauschale auf 110 Millionen Euro und ab 2023 – bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages im Jahr 2027 – auf 120 Millionen Euro jährlich steigen. Auf diese deutliche Steigerung der Zuschüsse vom Bund im aktuellen Vertrag war man in Berlin bisher stolz.

„Wir haben erfolgreich nachverhandelt. Das Ziel einer Kostendeckung haben wir aber nicht erreicht. Die Ausgaben steigen aber auch stetig, und die Finanzierungslücke wird in einigen Jahren wieder die von 2016 sein“, sagte Lux. „Entweder wird nachverhandelt, oder der Bund sagt, welche Veranstaltungen von der Bundespolizei selbst abgedeckt werden können“, so Lux. Denn im Gegensatz zu Berlin bezahle der Bund seine Beamten sehr gut. Berlin komme indes mit Investitionen in die Sicherheitsinfrastruktur kaum nach.

In der SPD geführten Innenverwaltung reagiert man zurückhaltend auf die Forderungen des Koalitionspartners. „Berlin hat als Hauptstadt natürlich eine Sonderstellung. Durch die letzte Neuverhandlung des Hauptstadtfinanzierungsvertrags konnte durch uns schon eine deutliche Erhöhung der Zuschüsse des Bundes erlangt werden“, sagte ein Sprecher der Innenverwaltung. Das sei ein notwendiger Schritt gewesen, der den Extra-Aufwendungen für die Sicherheit mehr Rechnung trage, als es zuvor der Fall gewesen sei. Man sei sich aber bewusst, dass die tatsächlichen sicherheitsbedingten Mehrausgaben die Ausgleichszahlungen übersteigen, so der Sprecher.