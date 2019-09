Stark und Selbstvertrauen: Hertha braucht Erfolgserlebnis

Niklas Stark von Hertha BSC am Ball.

Er braucht es ganz besonders dringend. Das Spiel zum Vergessen auf Schalke, danach die dritte Länderspielreise ohne Einsatzminute. Niklas Stark muss da durch. Ein Erfolgserlebnis tut not. Das gilt allerdings für die gesamte Mannschaft von Hertha BSC.

Berlin. Ein Aufbaukurs in Sachen Selbstvertrauen war auch die dritte Länderspielreise für Niklas Stark nicht. Dabei hätte der 24 Jahre Innenverteidiger nach seinem Blackout-Spiel mit Hertha BSC beim FC Schalke einen solchen durchaus nötig gehabt. "Ich bin ein ehrgeiziger Mensch und natürlich enttäuscht, nicht gespielt zu haben", sagte Stark in einem Interview auf der Homepage des Berliner Fußall-Bundesligisten. Dennoch sei die Zeit bei der Nationalmannschaft immer etwas ganz Besonderes.

Besonders deprimierend verlief bisher die Saison mit der Hertha für Manndecker Stark. Die Freude nach dem Auftakt-Punkt durch das 2:2 beim FC Bayern währte nicht lange. 0:3 daheim gegen Wolfsburg, 0:3 auf Schalke. Acht Gegentore in drei Spielen, eines davon erzielte Stark selbst zuletzt gegen die Königsblauen. "Es ist sehr bitter, dass es meist zu Toren führt, wenn ein Spieler in der letzten Reihe Fehler macht", sagte Hertha-Trainer Covic.

Er hatte seinen Schützling eigens vor dem Test-Länderspiel in Hamburg gegen die Niederlande besucht. Zwei, drei Sätze hätten sie im Hotel miteinander geredet, berichtete der 44-Jährige. "Er hat mir in erster Linie gezeigt, dass er bei mir ist und ich seinen Rückhalt habe", erklärte Stark. "Ante wünscht sich natürlich auch, dass ich spiele. Das ist auch mein Ziel - und ich glaube fest daran, dass ich das schaffen werde", betonte Stark.

Solange wie noch kein anderer Spieler unter Bundestrainer Joachim Löw muss er auf sein Debüt warten. Sechs Partien dabei, keine Minute auf dem Platz. Zwei Spiele waren vorher das Maximum.

Selbstvertrauen ist aber nicht nur Starks Problem. Es sei nicht so, dass jeder davor strotze, berichtete Covic. Wie auch nach diesem Start mit einem Punkt, üppigen acht Gegentoren und mickrigen zwei Treffern ins gegnerische Tor. Platz 17, Vorletzter in der Tabelle.

Und nun geht es gegen den Letzten der Liga, den 1. FSV Mainz. Ein Sieg, am besten ohne Gegentor, könnte für Stark und alle bei der Hertha heilende Wirkung haben. "Jetzt müssen wir ein anderes Gesicht zeigen und eine andere Mentalität an den Tag legen", forderte Stark.

Er selbst dürfte hoffen, an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei den Rheinhessen mit bestem Beispiel voranzugehen. "Wir gehen nach Mainz, um drei Punkte mitzunehmen. Wenn wir am Wochenende keine Motivation haben, voll in die Zweikämpfe zu gehen, dann stimmt etwas nicht", sagte der Manndecker.

Zweifel, dass der zigfache Junioren-Nationalspieler, der im August 2015 vom 1. FC Nürnberg zur Hertha gewechselt war, seine Problemphase überwindet, hat sein Vereinstrainer nicht. "Ich bin überzeugt, das Niklas zu seiner alten Stärke zurückkehren und uns auch helfen wird, unsere Spiele zu gewinnen", betonte Covic.