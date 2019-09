SPD-Vorstandsmitglied für Koalition mit CDU und Grünen

Potsdam. Als erstes Mitglied des SPD-Landesvorstands in Brandenburg hat Schatzmeister Harald Sempf eine Empfehlung für eine Koalition ausgegeben - nämlich Rot-Schwarz-Grün. ""Wir müssen etwas Neues wagen!" - Ich denke, dass uns das die Wählerinnen und Wähler am 1. September mitteilen wollten", erklärte Sempf am Freitag in einer Mitteilung. "Ein schlichtes "Weiter-so" mit Rot-Rot um Grün erweitert wäre kein Signal, dass wir das verstanden haben." Ein breiteres Spektrum würde die Interessen der Wähler besser abdecken, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Damit sprach sich Sempf gegen ein rot-grün-rotes Bündnis aus. In der kommenden Woche soll feststehen, welche Koalition Brandenburg künftig regieren wird. Sempf hatte 2017 für eine Neuauflage der großen Koalition im Bund geworben.