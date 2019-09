Feuer auf Gelände von Schloss Dammsmühle ausgebrochen

Wandlitz. Auf dem Gelände des Schlosses Dammsmühle in Wandlitz (Barnim) ist ein Feuer in einem alten Heizhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass der Brand auf den umliegenden Wald übergreife, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte am Freitagmorgen. Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, hieß es. Menschen wurden nicht verletzt. Spaziergänger hatten die Feuerwehr am Donnerstagabend über den Brand informiert. Kurz nach 4.00 Uhr war das Feuer laut Polizei gelöscht. Am Freitag konnten Spezialisten der Kriminaltechnik die Brandstelle nicht untersuchen. Es wird von einem geringen Sachschaden ausgegangen.

( dpa )