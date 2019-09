Korittke: "In meinem Keller stehen etwa 2500 Paar Schuhe"

Berlin. Schauspieler Oliver Korittke (51, "Wilsberg") hat 2500 Paar Schuhe in seinem Keller stehen. "Andere haben einen Folterkeller, ich habe einen Turnschuhkeller", sagte er am Donnerstagabend in Berlin. Mehr als 800 Paar seien in Regalen, etwa 1500 Paar in Schuhkartons zu finden, alle nach Firmen sortiert. "Da geht man gern mal in den Keller und schaut sich um", sagte der Berliner. Die Sneaker-Unikate stammen alle aus Korittkes ehemaligem Spielzeug-Museum "Popkultur - Generation 13", das bis Herbst 2013 in Berlin zu finden war und Insolvenz anmelden musste. Danach brachte der Schauspieler die Sneakers in sein Haus in Lankwitz, das Spielzeug ins Umland. Die Turnschuhsammlung würde er auch verkaufen. "Aber da müsste jemand kommen und die richtige Summe zahlen."

( dpa )