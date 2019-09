Eine Polizistin hält eine Winkerkelle in die Höhe.

Verkehr Großes Loch in der Scheibe: Polizei stoppt Reisebus

Berlin. Ein zum Teil defekter und nicht mehr sicherer Reisebus ist von der Berliner Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. In der Windschutzscheibe des Busses, der am Donnerstagnachmittag nach Riga (Lettland) fahren sollte, war ein faustgroßes Loch, wie die Polizei am Freitag twitterte. Provisorisch war die Scheibe mit Klebeband repariert, wie auf einem Foto zu sehen war. Auch der Fahrzeugrahmen wies Löcher und Rost auf, außerdem verlor der Bus Öl. Fahrgäste hatten die Polizei vor der Abfahrt alarmiert. Sie mussten abends mit einem anderen Bus ihre Reise antreten.