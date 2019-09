Furchteinflößend: Der Affe in der Bülowstraße

Urban Nation Museum präsentiert an der Bülowstraße in Schöneberg seine Biennale.

Schöneberg Warum in der Bülowstraße der Affe los ist

Es ist nicht nur ein simples Gorillakostüm, das in den nächsten Tagen durch die Trasse zwischen den U-Bahnhöfen Nollendorfplatz und Bülowstraße spazieren geführt wird. Es stammt aus dem mehrfach preisgekrönten Studio Millenium FX aus England, das auch schon Filme wie „Der Soldat James Ryan“ und „Gravity“ ausstattete. Seine verblüffend echte Mimik reicht vom Stirnrunzeln bis zum Zähnefletschen. Das bedrohliche Gefühl in seiner Gegenwart will auch dann nicht ganz weichen, wenn man weiß: Der ist nicht echt.

Die französische Künstlerin Frédérique Morel lässt in ihren Skulpturen die Handarbeitskunst ihrer Großmutter fortleben.

Foto: Reto Klar / FUNKE FotoServices

Man kann ihn im Rahmen der ersten „Urban Nation Biennale“ treffen, die die 100 Meter lange Strecke vom 13. bis zum 15. September in einen begehbaren Kunstparcours verwandelt. 27 Künstlerinnen und Künstler haben sich unter der Leitung von Yasha Young, der Direktorin des „Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art“ den Raum angeeignet, der zur dicht befahrenen Straße beiderseits des Viadukts mit allerlei Sträuchern abgeschirmt wird.

Das gedankliche Band ist dabei die Geschichte der modernen Städte – und ihre Zukunft – quer durch die Genres und mit vielfältigen Assoziationsmöglichkeiten: Wir sehen den zerschmetterten Fernsehturm in einer Sandburgenlandschaft, überwölbt von Häkeldeckchen-Spinnennetzen der polnischen Künstlerin NeSpoon, anrührend bunte Tiere der Französin Frédérique Morrel, eine Stele des Amerikaners Cryptik und vieles mehr.