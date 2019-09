TÜV fordert Blinkerpflicht für E-Scooter

Ob Bodenwelle oder Schlagloch, die Fahrt auf einem E-Scooter kann schnell ungemütlich werden. Die Hände lässt man da besser beide am Lenker. Schon auf ebenem Untergrund gleicht einhändiges Fahren einer Geschicklichkeitsübung. Genau die wird offiziell jedoch bei jedem Abbiegen auf dem Tretroller gefordert: Wer die Richtung wechselt, muss es anzeigen, zur Not per Handzeichen.

Es sind solche unsicheren Situationen, die den Kontrolleuren der Technischen Überwachungsvereinen (TÜV) Sorge bereiten. Rund drei Monate nach Einführung der E-Scooter in Deutschland fordert daher der TÜV-Verband eine Ausstattungspflicht der Elektrotretroller mit Blinkern.

E-Scooter - Abbiegen häufig gefährlich

„Die Erfahrungen der vergangenen Monate mit E-Scootern haben gezeigt, dass das Abbiegen im laufenden Verkehr häufig zu gefährlichen Verkehrssituationen führt“, sagte Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. E-Scooter-Fahrer sollten die Hände unbedingt am Lenker lassen, um die Stabilität des Fahrzeugs nicht zu gefährden.

„Nachfolgende Verkehrsteilnehmer sehen dann aber oft zu spät, wenn Elektrotretroller die Fahrtrichtung ändern oder die Spur wechseln.“ Eine Verpflichtung zur Ausstattung von E-Scootern mit Blinkern sollte zügig in die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung aufgenommen werden, so Bühler.

Blinkerpflicht für E-Scooter wieder aus Verordnung genommen

Jens Peuker prüft beim TÜV E-Scooter

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Service

Innerhalb weniger Monate hat das Bundesverkehrsministerium im Frühjahr die Verordnung zur Erlaubnis der E-Scooter erarbeitet. Offenbar mit heißer Nadel, wie sich in der Praxis seitdem immer wieder zeigt. So sei die Blinkerpflicht zwischenzeitlich in einem Entwurf enthalten gewesen, heißt es vom TÜV Rheinland, letztlich sei sie aus unklaren Gründen jedoch wieder aus der Verordnung herausgenommen worden.

Für Jens Peuker ist es nur eine von mehreren Schwachstellen der Verordnung. Peuker ist beim TÜV Rheinland für die Prüfung der E-Scooter zuständig. Bevor die Fabrikate eines Herstellers auf die Straße dürfen, begutachtet er die Gefährte. Er fährt mit ihnen unter anderem über eine extra dafür eingerichtete elf Meter lange Teststrecke an der Zentrale des TÜV Rheinland in Köln, samt Mulden und Bordsteinkanten mit genau definierter Höhe.

E-Scooter bergab oft schneller als 20 km/h

„Man könnte die Vorschrift verbessern“, ist Peuker überzeugt. Etwa was die Bremsen betreffe, sei die Regelung relativ ungenau. Die Bremse der Roller müsse von 20 Kilometern in der Stunde bis zum Stillstand herunterbremsen können. „Aber nicht darüber hinaus“, kritisiert Peukert. Gerade bergab erreichten die Scooter aber schnell höhere Geschwindigkeiten. Noch unzureichender sei die Verordnung bei den elektrischen Bremsen. „Da sieht die Vorschrift überhaupt nichts vor.“ Ob die Vorrichtungen so programmiert sein müssten, bei höherem Tempo stärker oder gar nicht zu bremsen, sei nicht geregelt.

Auch in einem anderen Punkt sei die Verordnung zu unkonkret. Bei den kleinen Rädern der E-Scooter können Bordsteinkanten schnell zur Stolperfalle werden. Wie groß die Reifen genau sind, kann daher entscheiden, ob es zum Sturz kommt. Doch auch diese Frage lässt das Verkehrsministerium in den Regeln offen. „Acht Zoll sollten es schon sein“, sagt Sicherheitsexperte Peuker.

E-Roller der Leihanbieter oft solider als normale Modelle

Der TÜV Rheinland hat diese Größe zur Mindestanforderung für Vorderräder erklärt. Für alles darunter sprechen die Tester kein positives Urteil aus. Aber nicht alle Prüfeinrichtungen handhabten die Frage der Radgröße so. „Es sind auch Geräte mit sechs Zoll auf der Straße“, sagt Peukert. „Das ist schon gefährlich.“

Dass gerade die Tretroller der Leihanbieter insgesamt unsicherer seien, sieht der TÜV-Tester nicht so, im Gegenteil: „Die Leihfahrzeuge sind solider ausgeführt als die Modelle für die privaten Nutzer.“ Obwohl verboten, sind auf den Mietgeräten häufig mehrere Personen gleichzeitig unterwegs.

E-Scooter landen nach der Fahrt häufig auf dem Boden

Nach der Fahrt landen die Roller nicht selten auf dem Boden. Weil sie nicht genutzt werden, wie sie sollten, seien sie von vorne herein stabiler gebaut, so Peukert.

Mit der Forderung nach genaueren Sicherheitsvorschriften bei den neuen Gefährten steht der TÜV nicht alleine da. Auch die Bundesbürger schließen sich dieser Meinung mehrheitlich an. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des TÜV-Verbands sprachen sich 70 Prozent der Befragten dafür aus, E-Scooter verpflichtend mit Blinkern auszurüsten. Vier von fünf Personen forderten in der Umfrage zudem, dass für Fahrer der elektrischen Tretroller eine Null-Promille-Grenze gelten solle. 73 Prozent sind für eine Helmpflicht. Zwar setzt sich auch der TÜV für eine Helmpflicht ein, glaubt jedoch kaum an eine Umsetzung. Derzeit ist das Tragen von Helmen nur für Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h vorgeschrieben.