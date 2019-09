Berliner Wirtschaft will Preis für Kohlendioxid

Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung dürfen nicht in den Staatshaushalt fließen, sondern sollen an Unternehmen rückverteilt werden, heißt es bei der Berliner IHK im Ludwig-Erhard-Haus.

Berlin. Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte über die Energie- und Klimapolitik fordern die Mitgliedsunternehmen der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), dass der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids Geld kosten soll. Auf der Vollversammlung am Mittwoch wurde ein entsprechendes Positionspapier mit dem Titel „Berliner Wirtschaft für Klimaschutz: Zehn Leitgedanken für eine CO 2 -Bepreisung“ einstimmig beschlossen. Aus IHK-Sicht bietet eine solche Abgabe die Möglichkeit einer effektiven und effizienten Steuerung der Klimaschutzziele zu volkswirtschaftlich geringstmöglichen Kosten. Konkrete Vorstellungen über die Höhe gibt es allerdings noch nicht.

„Die Bundesregierung sollte sich sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene für die Einführung einer einheitlichen Bepreisung von CO 2 auf der Grundlage internationaler Klimaschutzvereinbarungen einsetzen“, sagt die Berliner IHK-Präsidentin Beatrice Kramm. Voraussetzung sei ein grundsätzlicher Systemwechsel bei den energie- und klimapolitischen Instrumenten. Statt dem bisherigen „ineffizienten und kostenintensiven System aus Umlagen und Abgaben“ brauche es einen „effektiven, marktwirtschaftlichen Rahmen“.

Im Positionspapier bezieht sich die IHK dabei auf eine Analyse des Bundesrechnungshofes aus dem vergangenen Jahr. Der kritisierte, dass eine Vielzahl von sehr detaillierten Regulierungen „eine flexible Anpassung von Steuerungsmaßnahmen an die dynamische Entwicklung der Energiewende erschwert“. Exemplarisch wird dabei aufgeführt, dass auf nationaler Ebene 26 Gesetze und 33 Verordnungen die Erzeugung, Speicherung, Übertragung, Verteilung und den Verbrauch von Energie regeln. Das sei ineffektiv und führe zu wirtschaftlicher Stagnation.

Entsprechend gilt es nach Ansicht der IHK, das Ordnungsrecht nicht weiter zu verschärfen, weil es zu mehr Bürokratie führe. Stattdessen sollen Unternehmen durch einen CO 2 -Preis angehalten werden, entsprechende klimaschützende Investitionen zu tätigen. Es gehe darum, Anreize zu schaffen, erklärt Erik Pfeifer, Referent für energie- und klimapolitische Fragen bei der IHK. „Wenn es sich lohnt, auf eine klimaschonende Heizung umzusteigen, weil das Heizen sehr viel günstiger wird, werden auch mehr Menschen in energieeffiziente Heizungstechnologien investieren.“

Einnahmen sollen zurückverteilt werden

Ein CO 2 -Preis ist nach Ansicht der IHK notwendig, damit Berlin, Deutschland und die Europäische Union ihre Klimaschutzziele erreichen. „Dieser zentrale Baustein muss in ein Gesamtmodell aus begleitenden Maßnahmen, wie einer zielorientierten Förderung sowie Informations- und Beratungsangebote, eingebettet werden“, heißt es im Positionspapier. „Die Einnahmen dürfen dabei nicht im Staatshaushalt verbleiben, sondern müssen zeitnah auch an die Unternehmen rückverteilt werden“, sagt Lutz Wedegärtner, Vorsitzender des Ausschusses Umwelt und Energie der Berliner Industrie- und Handelskammer.

Ziel sei es dabei, dass Unternehmen wieder investieren können, ergänzt Referent Pfeifer. „Die einfachste Variante wäre, die Strompreisabgaben zu reduzieren und etwa die EEG-Umlage komplett daraus zu finanzieren.“ Außerdem sei vorstellbar, dass Dividenden an die Unternehmer ausgezahlt werden, die sich besonders klimaschonend verhalten. Geld könne auch in Forschung und Entwicklung neuer Technologien investiert werden oder Unternehmer bei den Lohnnebenkosten unterstützen.

Bundesregierung will Grundsatzentscheidung fällen

Auf der nächsten Sitzung der Klimakabinetts am 20. September will die Bundesregierung eine Grundsatzentscheidung zur Frage einer CO 2 -Bepreisung fällen, die bis Ende des Jahres verabschiedet werden soll. Deutschland verfehlt laut aktuellem Klimaschutzbericht 2018 seine nationalen Klimaziele für das Jahr 2020 deutlich. Statt der angestrebten 40 Prozent weniger Treibhausgase als 1990 beträgt die Verringerung der Emissionen in der Bundesrepublik lediglich 32 Prozent. Da auch europarechtlich verbindliche Ziele nicht eingehalten werden, drohen Strafzahlungen, die nach Einschätzungen von Experten im zweistelligen Milliardenbereich liegen werden.

Die Berliner IHK-Präsidentin Klamm versteht die Positionierung der Wirtschaft als „ein klares Signal an die Politik: Ambitionierter Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum passen zusammen“. Viele Unternehmen in der Hauptstadt hätten bereits ihre Klimaschutzaktivitäten ausgeweitet.