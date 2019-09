Suche nach Koalition in Brandenburg dauert an

Potsdam. Die Suche nach einer Regierungskoalition mit drei Partnern in Brandenburg geht weiter. Nach zwei Sondierungsrunden am Donnerstag - erst zwischen SPD, CDU und Grünen, dann zwischen SPD, Grünen und Linken - wird an diesem Freitag intern weitergesprochen. Rot-Schwarz-Grün hätte eine Mehrheit von sechs Stimmen im Landtag, Rot-Grün-Rot von einer Stimme. Bei SPD, CDU und Grünen standen die Zeichen auf Annhäherung bei Streitthemen. Die SPD-Spitze will am kommenden Dienstag über eine Koalition entscheiden, die CDU-Spitze am Freitag nächster Woche, bei den Grünen steht dies am Samstag nächster Woche an.

( dpa )