Sehen, genießen, staunen: Wochenendtipps aus den Bezirken

Ausgehen nur in den Innenstadt? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Rundgang-Tipp: Eine Blitz-Tour durch das Jüdische Museum Berlin

Markanter Bau: Das Jüdische Museum in Kreuzberg. |

Foto: akg-images / Dieter E. Hoppe / picture-alliance

„JMB in 90 Minuten“ ist ein Angebot an jene, die sich in kurzer Zeit ein nahezu vollständiges Bild über den Bau an der Kreuzberger Lindenstraße machen wollen. Die rasante Tour hat drei Schwerpunkte: Beleuchtet wird die Rolle des Jüdischen Museums für das deutsche Selbstverständnis. Ausgewählte Exponate des Hauses erhellen das Thema. Daneben geht es um die Architektur des Museumsbaus, die die Guides etwa beim Besuch der Achsen im Untergeschoss und des Kunstwerks „Gefallenes Laub“ von Menashe Kadishman Schalechet verdeutlichen. Schließlich geht es durch die Ausstellung „A wie Jüdisch“. Sie stellt jüdisches Leben der Gegenwart vor. Teilnehmer der Führung werden in Fragen des Judentums sowie des Verhältnisses hier lebender Juden zu Deutschland eingeführt. Auf Wunsch stellen die Guides ihre Tour auf Interessen der Teilnehmer ein.

14. September, 15 Uhr, Lindenstraße 9-14, die Führung kostet drei Euro plus Ticket (acht Euro bzw. drei Euro). Informationen unter jmberlin.de

Gärtner-Tipp: Galerie unter freiem Himmel im Zentrum von Frohnau

Auf dem Zeltinger Platz werden die Arbeiten gezeigt.

Foto: Cornelja Hasler

Skulpturen für Haus und Garten, aus Metall, Stein oder auch Keramik, Gartenbänke im extragroßen Format – auf dem Kunsthandwerkermarkt rund um den Zeltinger Platz in Frohnau finden Besucher am 14. und 15. September Unikate für ihren Garten aus kleinen Manufakturen und Künstlerwerkstätten. Für den Hobbygärtner gibt es von ausgewählten Firmen Stauden, Kleingehölze und eine kompetente Beratung. Seit 17 Jahren wird der Kunsthandwerkermarkt von der Kunsthand Berlin in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Frohnauer Geschäftsleute organisiert. Mittlerweile sind mehr als 120 Keramiker, Künstler, Kunsthandwerker und Designer dabei, die ihre Arbeiten in der Galerie unter freiem Himmel präsentieren. Ein Besuch lohnt sich, auch am Sonntag werden zahlreiche Geschäfte rund um den Zeltinger Platz von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.

14. und 15. September, 11–18 Uhr, Zeltinger Platz, Reinickendorf, direkt am S-Bahnhof Frohnau

(S 1, Busse 220 und 125), Eintritt frei.

Kunst-Tipp: Vier neue Ausstellungen auf der Zitadelle Spandau

Georg Weises Bild ist Teil der Ausstellung „Just love“ .

Foto: Georg Weise

Im Zentrum für aktuelle Kunst in der Zitadelle Spandau ist der Kunstherbst 2019 mit vier neuen Ausstellungen gestartet. Unter dem Titel „Geordnete Verhältnisse“ beschäftigen sich sechs Berliner Künstler mit den Gewohnheiten von urbanen Menschen und werfen einen kritischen Blick auf unser Verhältnis zu Ordnungssystemen. Zu sehen sind Installationen, Objekte, Video- und Soundarbeiten. „Just Love“ heißt die zweite Ausstellung, deren Werke von Expressionismus und Realismus über Pop bis in die Konzeptkunst reichen und einen Eindruck der aktuellen Malerei in Berlin vermitteln, mit Blick auf Selbstverständnis und Akzeptanz von Menschen, die von heteronormativen Regeln abweichen. Zwei Präsentationen flankieren die Gruppenausstellungen: Eine nimmt Bezug auf internationale Konflikte und Fluchtbewegungen, die andere zeigt Porträts von jungen Menschen, die sich klassischen Rollenzuweisungen entziehen.

Fr. – Mi., 10–17 Uhr, Do., 13–20 Uhr, Zitadelle, Am Juliusturm 64, Spandau, 4,50 bzw. 2,50 Euro.

Ausstellungs-Tipp: Das Leben des Jacques Austerlitz

Wilsonovo nádraží, Prag, aus der Serie „Wandelhalle“.

Foto: Karin Stuke

Karen Stuke nimmt in ihrer bereits in London gezeigten Arbeit „Wandelhalle“ Bezug auf den Roman „Austerlitz“ von W.G. Sebald. Eine der eindringlichsten Betrachtungen der Literatur über Zeit, Verlust und Wiederfindung erzählt die Geschichte von Jacques Austerlitz. Der Architekturhistoriker, der mit fünf Jahren mit einem Kindertransport nach England geschickt wurde, kam bei Pflegeeltern in Wales unter. Während er seine Vergangenheit wiederentdeckt, begibt sich Austerlitz auf eine Reise durch Zeit und Raum, von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis zum heutigen England. Karen Stuke folgte dieser Reise mit ihrer Camera Obscura. Sie erzählt die Austerlitz-Geschichte auf ihre Weise: Flüchtige Bilder, die durch Lichtspuren erzeugt werden, rufen verschwommene, bewegte und vielschichtige Erinnerungen auf. Die Ausstellung ist eine Installation von großformatigen Bildern, Licht und Sound, extra für die Kommunale Galerie konzipiert.

Bis 27. Oktober, Di., Do., Fr., 10–17 Uhr, So., 11–17 Uhr, Sbd./Mo. geschlossen. Kommunale Galerie, Hohenzollerndamm 176. Eintritt frei.

Foto-Tipp: Harald Hauswalds Blick auf die wahren Verhältnisse in Osten Berlins

Voll der Osten: Harald Hauswald zeigt das Leben in der DDR.

Foto: Jaron Verlag GmbH / Harald Hauswald

Er war das Auge des Ostens. Harald Hauswald zeigte den Alltag der DDR auf seinen Fotos ohne Verklärung, dafür mit Sinn für Situationskomik und Kompositionen, wie sie sich zufällig auf der Straße ergeben. Jetzt präsentiert die Bibliothek am Wasserturm eine Auswahl seiner Werke im Rahmen der Ausstellung „Voll der Osten“. Die Schau versammelt auf 20 Tafeln mehr als 100 Fotos Hauswalds, der die renommierte Agentur Ostkreuz mitbegründet hat. Eine Erklärung dazu gibt in Form von kurzen Texten der Historiker und Buchautor Stefan Wolle – ein Kenner der damaligen Lebenswirklichkeit, der wie Hauswald in der DDR aufgewachsen wer. Die Ausstellungstafeln verlinken mit QR-Codes zu kurzen Videointerviews im Internet, in denen der Fotograf darüber berichtet, wie und in welchem Kontext das jeweils zentrale Foto der Tafel entstanden ist.

Mo., Di., Do., 13–19 Uhr, Mi., Fr., 11–19 Uhr, Bibliothek am Wasserturm, Prenzlauer Allee 227-228, Pankow, Eintritt frei.

Konzert-Tipp: Kammersänger Heiko Reissig ist in „Willi Schwabes Rumpelkammer“

Heiko Reissig präsentiert Melodien aus alten Filmen.

Foto: Veranstalter / HK

Ein ganz besonderes Konzert erwartet die Besucher des Hans-Rosenthal-Hauses in Zehlendorf am Sonntag, 15. September. Der Berliner Kammersänger Heiko Reissig ist zu Gast und gibt eine einmalige Gala. Der Star-Tenor, dem auch der Titel „Kavalier der heiteren Muse“ und „Operettentenor der Herzen“ verliehen wurden, hat als Thema des Nachmittags unvergängliche Melodien aus alten Filmen gewählt. Sein Programm orientiert sich an der ehemaligen Fernsehshow „Willi Schwabes Rumpelkammer“. Die populäre Sendung des DDR-Fernsehens mit Willi Schwabe wurde von 1955 bis 1990 ausgestrahlt. Gezeigt wurden Ausschnitte aus alten deutschen Tonfilmen, dazu gab es Anekdoten und Wissenswertes über die Schauspieler. Die Rumpelkammer bot Hintergrundinformationen zu alten Filmen, die davor im ersten Programm des DDR-Fernsehens montags um 20 Uhr liefen. Heiko Reissig will mit seinen Melodien an die alten Schwarz-Weiß-Filme erinnern.

15. September, 15 Uhr, Hans-Rosenthal-Haus, Bolchener Straße 5, Steglitz-Zehlendorf, Eintritt sechs Euro.