Unfälle Hallen-Einsturz in Neuhardenberg: Ermittlungen dauern an

Neuhardenberg. Nach dem Einsturz einer Halle auf dem Flugplatzgelände in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) mit fünf Verletzten dauern die Ermittlungen an. Zunächst müssten die verletzten Arbeiter vernommen werden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage. Da sie ausländischer Herkunft seien, würden Übersetzer benötigt. Zudem seien drei der fünf Arbeiter schwer verletzt worden und noch nicht vernehmungsfähig.

Die Halle war am Montagnachmittag eingestürzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung und hat das Amt für Arbeitsschutz informiert. Der Sachschaden beträgt Schätzungen zufolge etwa 300 000 Euro. Die Halle war vergangene Woche für eine Veranstaltung des Autoherstellers Porsche aufgestellt worden, der sein neues E-Auto präsentiert hatte.