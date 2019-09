SPD sondiert mit drei Parteien über künftige Koalition

Potsdam. Nach dem personellen Neuanfang bei der CDU setzt die SPD ihre Sondierungsgespräche für eine künftige Regierungskoalition in Brandenburg fort. SPD-Generalsekretär Erik Stohn kündigte an, dass seine Partei am heutigen Mittwoch mit Vertretern der CDU, der Linken und der Grünen sprechen wird. Die Gespräche würden ehrlich, offen und vertrauensvoll geführt. Am Donnerstag sollen sie weitergehen - in welcher Form, will die SPD nach den Treffen an diesem Mittwoch entscheiden.

Als realistische Optionen gelten ein rot-schwarz-grünes Bündnis, das wegen der Farben auch "Kenia"-Koalition genannt wird, und ein rot-grün-rotes Bündnis. Die erste Variante hätte sechs Stimmen Mehrheit, die zweite nur eine Stimme. Die CDU-Landtagsfraktion hatte am Dienstag Jan Redmann einstimmig zum Nachfolger von Ingo Senftleben an der Spitze gewählt. Senftleben war wegen eines Machtkampfes zwischen dem konservativen und dem liberalen Flügel als Landeschef zurückgetreten. Die SPD wertete die einstimmige Wahl als positives Signal, die Grünen reagierten abwartend.