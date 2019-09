Mainzer Kapitän Danny Latza rechnet mit Wende gegen Hertha

Mainz. Danny Latza rechnet als Kapitän des FSV Mainz 05 in der Partie gegen Hertha BSC mit der Wende beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga. "Wir haben sicher nicht gerade einen Lauf nach dem Pokal-Aus und drei Bundesliganiederlagen zum Saisonstart", sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler im Interview der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstag). "Aus Negativerlebnissen zieht man aber manchmal mehr als aus Erfolgserlebnissen. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir den Negativtrend nach der Länderspielpause zu Hause gegen Hertha, die auch nur einen Punkt haben, beenden und dann auch bei den Ergebnissen in Fahrt kommen."

Das noch punktlose Team von Trainer Sandro Schwarz trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den sieglosen Vorletzten aus Berlin. Spielerisch sei schon "vieles sehr in Ordnung gewesen", sagte Latza zu den Niederlagen der Rheinhessen in Freiburg, gegen Mönchengladbach und beim FC Bayern. In der vergangenen Saison habe sich Mainz nach Rückständen kurz geschüttelt und Spiel regelmäßig gedreht. "Das fehlt uns derzeit noch. Nach einem Rückstand denken wir zu lange nach, statt das sofort abzuschütteln. Das müssen wir wieder hinbekommen", forderte Latza.