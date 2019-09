Deutsche Bahn macht den ICE grün - Preise sollen bei Steuersenkung sinken

Das Flaggschiff der Deutschen Bahn, der Intercity-Express (ICE), bekommt ein neues Design. Künftig werden die weiß lackierten Fernzüge an der Spitze und am Ende einen grünen statt des bekannten roten Zierstreifens erhalten.

Berlin. Die Deutsche Bahn will mehr Verkehr auf die Schiene verlagern. Die neue Zielrichtung soll auch für Bahnkunden sichtbar werden: Das Flaggschiff der Deutschen Bahn, der Intercity-Express (ICE), bekommt ein neues Design. Künftig werden die weiß lackierten Fernzüge an der Spitze und am Ende einen grünen statt des bekannten roten Zierstreifens erhalten.

„Wir sind möglicherweise Deutschlands größter Umweltschützer, ganz sicher aber Deutschlands schnellste Umweltschützer“, sagte Bahnchef Richard Lutz am Dienstagmorgen bei der Vorstellung des ersten neu gestalten ICE im Berliner Ostbahnhof.

„Wir wollen mit dem neuen ICE-Design die Botschaft senden: Wer Klimaschutz will, kommt an der Bahn nicht vorbei“, so Lutz. Er versprach zugleich, dass die von der Bundesregierung möglicherweise in den kommenden Tagen beschlossene Senkung der Mehrwertsteuersatzes für Bahntickets mit günstigeren Fahrpreisen eins zu eins an die Kunden weitergegeben werde.

Der DB-Vorstandsvorsitzende Dr. Richard Lutz (r.) und Enak Ferlemann (l.), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur, stellten am Hauptbahnhof in Berlin den ersten ICE im neuen Design vor.

Foto: Thomas Fülling

Deutsche Bahn: Strom bis 2038 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen

Investieren will die Bahn vor allem in Mitarbeiter, neue Züge und Infrastruktur. Die Kapazität des Schienennetzes soll um 30 Prozent steigen - nicht nur durch neue Gleise, sondern auch durch Digitaltechnik, mit der die Züge dichter fahren können. Die Zahl der Fernverkehrszüge soll von rund 460 auf bis zu 600 wachsen.

Weitere Ziele sind: 100 Prozent Ökostrom im Jahr 2038, ein Halbstundentakt für die Fernzüge in mehr als 30 Großstädten, doppelte Kapazität in den Bahnhöfen und einfachere Übergänge zu Fahrrädern, Bussen, Mietwagen und Tretrollern.

Bis 2021 sollen alle Fernzüge kostenfreies WLAN erhalten - also auch Intercity-Züge. Wie der hoch verschuldete Konzern die Ziele der neuen Strategie im Einzelnen finanzieren soll, ist aber noch weitgehend offen.

Tickets de Deutschen Bahn sollen bei Senkung der Mehrwertsteuer billiger werden

Von einer Mehrwertsteuersenkung bei Bahntickets im Fernverkehr würden die Kunden nach Unternehmensangaben direkt profitieren. „Den finanziellen Vorteil würden wir mit günstigeren Fahrpreisen eins zu eins an unsere Kunden weitergeben“, kündigte Konzernchef Lutz an. Zudem würden dann weitere neue Züge bestellt. Die Steuersenkung könnte bei der Sitzung des Klimakabinetts am 20. September ein Thema sein.