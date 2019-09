Wetter in Berlin: Am Mittwoch kommt der Sommer zurück

Wetter in Berlin In Berlin kommt am Mittwoch der Sommer zurück

Berlin. Nach einem ungemütlichen Wochenstart soll das Wetter in Berlin und Brandenburg bereits am Dienstag heiterer werden. "Gestern zog ein Tiefdruckgebiet über die Region, in den nächsten Tagen wird es wieder freundlicher", sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdiensts (DWD).

Der Morgen startete noch überwiegend nass, im Laufe des Vormittags soll der Regen aber abziehen. Ab Mittag könnte schon gebietsweise die Sonne herauskommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad.

Der Mittwoch verspricht laut DWD viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 24 Grad. Dazu soll es trocken bleiben, nur in der Prignitz werden Niederschläge erwartet.

Wetter in Berlin - die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail:

Mittwoch: neben wenigen Quellwolken viel Sonnenschein. Im Verlauf im Westen und Nordwesten Durchzug kompakter Wolkenfelder, jedoch nur in der Prignitz geringe Niederschlagsneigung, sonst trocken. Temperaturanstieg auf 21 bis 24 Grad. Schwacher, im Verlauf nach Westen und Norden hin mäßig auflebender Süd- bis Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag von Nordwesten zunehmende Bewölkung, gebietsweise leichter Regen. Abkühlung auf 13 bis 9 Grad. Überwiegend schwacher Südwestwind.

