Redmann kandidiert für CDU-Fraktionsspitze

Potsdam. Der Brandenburger CDU-Abgeordnete Jan Redmann kandidiert nach dem Rückzug von Ingo Senftleben für die Fraktionsspitze im Landtag. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montagabend aus Parteikreisen. Zuvor hatte der private Sender "Hauptstadt.TV" darüber berichtet. Die Fraktion wählt an diesem Dienstag einen neuen Vorstand. Bisher ist unklar, ob die sechs Abgeordneten, die sich in der vergangenen Woche gegen Senftleben gestellt hatten, nun für Redmann stimmen.

Senftleben hatte am vergangenen Freitag auch angesichts eines internen Machtkampfes angekündigt, als Landes- und Fraktionschef zurückzutreten. Bei der Wahl der Fraktionsspitze geht es auch um die Frage, welche Macht der konservative Flügel hat und ob die CDU eine Chance für eine Regierungsbeteiligung in einer möglichen Koalition mit SPD und Grünen hat.

Der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen strebt nach eigenen Angaben eine möglichst große Geschlossenheit an. Redmann war bisher Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Er galt als ein Vertrauter Senftlebens, der zum liberalen Flügel zählt. Der konservative CDU-Abgeordnete Frank Bommert hatte angekündigt, als Fraktionschef zu kandidieren, falls sich auch Redmann bewirbt.