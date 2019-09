SPD Brandenburg setzt Suche nach Partner fort

Potsdam. Die Brandenburger SPD führt in dieser Woche neue Sondierungsgespräche auf dem Weg zu einer Regierungskoalition. "Wir sondieren weiter, Mittwoch und Donnerstag", sagte Parteisprecherin Katrin Molkentin am Montag. SPD-Landeschef Dietmar Woidke werde wieder dabei sein. Der Regierungschef hatte nach dem Tod seines Vaters zunächst nicht an den Sondierungen teilgenommen. An diesem Mittwoch will die SPD mit CDU, Linken und Grünen sprechen. Dies entscheide dann auch darüber, wie es am Donnerstag weitergehe. Die SPD, die bei der Landtagswahl trotz Verlusten stärkste Partei geworden war, hatte in der vergangenen Woche mit der CDU, der Linken, den Grünen und den Freien Wählern sondiert. Mögliche Koalitionen sind unter anderem Rot-Grün-Rot und Rot-Schwarz-Grün.

( dpa )