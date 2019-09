Berlin verbietet Feuerwerk in zwei weiteren Zonen

An der Pallasstraße in Schöneberg und am nördlichen Alexanderplatz darf bereits zum nächsten Jahreswechsel nicht mehr geknallt werden.

Berlin. Bereits zu Silvester dieses Jahres wird es in Berlin neue Böllverbote geben. Wie Innenstaatssekretär Torsten Akmann am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses mitteilte, wird es an der Pallasstraße in Schöneberg und am nördlichen Teil des Alexanderplatzes in Mitte Feuerwerksverbotszonen geben. Verstöße gegen dieses Verbot sollen konsequent geahndet werden, so Akmann weiter.

🔴Dieses Jahr gibt es zum Jahreswechsel Feuerwerksverbotszonen an der Pallasstraße und am nördlichen Teil es Alexanderplatzes. @morgenpost — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) September 9, 2019

Hintergrund der Verbotszonen sind Übergriffe auf Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in den vergangenen Silvesternächten. In Schöneberg hatten sich in der Silvesternacht 150 Personen eine Straßenschlacht geliefert, die von einer Polizei-Hundertschaft aufgelöst wurde.

Beim Jahreswechsel 2018/2019 rückte die Feuerwehr zu 1448 Einsätzen aus, davon waren 446 Brände. In 940 Fällen musste der Rettungsdienst Hilfe leisten.

In der ganzen Stadt registrierten die Behörden 40 Fälle von Widerstand gegen Polizeibeamte, 37 Mal kam es zu Landfriedensbruch. Feuerwehrleute wurden 49 Mal im Dienst behindert oder mit Feuerwerkskörpern attackiert. Insgesamt wurden 40 Dienstkräfte verletzt.

Im Januar hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) Böllerverbote in einzelnen Zonen der Stadt angekündigt. Bereits in den vergangenen Jahren böllerfrei ist die offizielle Silvesterparty an der Straße des 17. Juni und am Pariser Platz.