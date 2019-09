Prömel fehlt 1. FC Union Berlin weiter im Training

Berlin. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss zu Beginn der Trainingswoche weiter auf Mittelfeldspieler Grischa Prömel verzichten. Aufgrund von Knieproblemen fehlte der 24-Jährige, der zuletzt bereits das Heimspiel gegen Borussia Dortmund (3:1) verpasst hatte, auch bei der verregneten Einheit am Montagvormittag in Köpenick. In der Vorbereitung auf das nächste Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen hat Trainer Urs Fischer weitere Sorgen. Die Innenverteidiger Florian Hübner (Knieverletzung) sowie die Offensivspieler Marcus Ingvartsen (Oberschenkelprobleme) und Sheraldo Becker (Wadenprobleme) trainierten zunächst nur individuell.

( dpa )