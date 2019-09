Füchse Berlin nach Sieg zufrieden: "Diesen Weg weitergehen"

Berlin. Den Absturz in die erste Krise der noch jungen Saison in der Handball-Bundesliga konnten die Füchse Berlin erst einmal verhindern. Der 28:25-Auswärtssieg am Sonntag in Göppingen verschafft dem Hauptstadtclub etwas Luft, denn das Team hat die von den Verantwortlichen erhoffte Antwort auf die schwache Vorstellung am letzten Mittwoch gegen Minden gegeben. "Ich bin zufrieden. Es war eine andere Präsenz und eine andere Körpersprache eindeutig erkennbar", sagte Manager Bob Hanning.

Agierten die Füchse gegen Minden noch seltsam unmotiviert, gingen sie in Göppingen von Beginn an ganz anders zu Werke. "Wir waren von Anfang an da. Wir haben eine phänomenale erste Halbzeit gespielt", sagte Trainer Velimir Petkovic. Das aber noch nicht alles wieder rund läuft und es noch viel zu tun gibt, zeigte die zweite Hälfte. Da hatten sie kurzzeitig einen Sieben-Tore-Vorsprung verspielt - nicht das erste Mal in dieser Spielzeit.

"Wir hatten im Angriff plötzlich keine Geschwindigkeit mehr", klagte Petkovic. Doch dieses Mal verloren die Füchse nicht den Faden und siegten am Ende doch. Das hatte auch mit dem überraschenden Comeback von Jacob Holm zu tun. Der Däne war nach seiner Meniskusverletzung wieder dabei und markierte gleich drei Treffer. "Durch ihn konnten wir wieder unseren Fluss finden", sagte Petkovic. "Da merkt man, wie wichtig es ist, Alternativen zu haben."

Damit dürfte auch die Diskussion um Trainer Petkovic vorerst beendet sein. Der 63-Jährige war nach dem holprigen Saisonstart selbst in Kritik geraten. "Wenn du verlierst, bekommst du Druck", sagte er. Nun scheint der Coach mit dem Team wieder auf dem richtigen Weg zu sein. "Auf diesem Weg müssen wir jetzt aber weitergehen", forderte Hanning.