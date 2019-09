Krankenhäuser schreiben Brandbrief an Abgeordnetenhaus

Berlin. Ein breites Bündnis der Gesundheitswirtschaft aus Krankenhäusern, Gewerkschaften, Krankenkassen, Ärzten und Pflegern hat sich in einem offenen Brief an das Abgeordnetenhaus gewandt und dringend mehr Investitionen in den Gesundheitsstandort gefordert.

„Es braucht eine Investitions-Offensive in die Krankenhäuser der Stadt“, sagte der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, Marc Schreiner. „Der nachgewiesen Bedarf beläuft sich auf 3,5 Milliarden Euro für die kommenden zehn Jahre.“

Der aktuelle Haushaltsplan des Landes Berlin sieht Investitionen in Höhe von 175 (2020) und 200 Millionen Euro (2021) vor. Nach Überzeugung der Gesundheitswirtschaft reichen die Mittel allerdings nicht aus, um den Bestand zu erhalten. Allein um den Bestand zu erhalten, seien 250 Millionen nötig. „Mit den im Haushaltsentwurf angelegten Fördersummen können wir erst recht keine Krankenhausentwicklung schaffen, die die Bedarfe der Stadt abbildet“, sagte Schreiner weiter.

Das Abgeordnetenhaus müsse deshalb unbedingt die Investitionsmittel für die Krankenhäuser erhöhen, fordert das Bündnis. „Das ist kein Wunschkonzert, sondern ein rechtlicher Anspruch“, sagte der Geschäftsführer der Berliner DRK-Kliniken, Christian Friese.