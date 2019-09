S-Bahn Berlin: Massive Störungen im Berufsverkehr, Fahrgäste genervt

Wegen einer Störung am Stellwerk sind die Linien S3, S5, S7 und S9 zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten eingestellt.

Bei der S-Bahn kommt es am Montagmorgen rund um den Berliner Hauptbahnhof zu Zugausfällen. Wegen einer Störung am Stellwerk sind die Linien S3, S5, S7 und S9 zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten und darüber hinaus eingestellt, wie es in einem Störungshinweis der S-Bahn heißt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei bestellt.

Die Linie S3 ist demnach zwischen den Haltestellen Friedrichstraße und Charlottenburg unterbrochen. Die Linie S5 verkehrt von Strausberg Nord/Hoppegarten nur bis zur Warschauer Straße. Die Line S7 fährt auf den Strecken Ahrensfelde bis Friedrichstraße sowie Charlottenburg und Potsdam, die S9 ist zwischen Treptower Park und Zoologischem Garten unterbrochen. Der Regional- und der Fernverkehr der Bahn sind nicht betroffen. Wegen einer "behördlichen Maßnahme" kam es am Morgen auch auf den Linien S2, S25 und S26 zwischen Südkreuz und Yorckstraße zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen.

Störung bei der Berliner S-Bahn: So fahren derzeit die Züge

S3 verkehrt Erkner <> Friedrichstraße, sowie Charlottenburg <> Spandau

verkehrt Erkner <> Friedrichstraße, sowie Charlottenburg <> Spandau S5 verkehrt Strausberg Nord / Hoppegarten <> Warschauer Straße

verkehrt Strausberg Nord / Hoppegarten <> Warschauer Straße S7 verkehrt Ahrensfelde <> Friedrichstraße, sowie Charlottenburg <> Potsdam Hauptbahnhof

verkehrt Ahrensfelde <> Friedrichstraße, sowie Charlottenburg <> Potsdam Hauptbahnhof S9 verkehrt Flughafen Schönefelde <> Treptower Park, sowie Zoologischer Garten <> Spandau

"Zur Umfahrung bitte die Verkehrsmittel der BVG benutzen", heißt es in einer weiteren Mitteilung der Berliner S-Bahn.

Zunächst kam es am Montagmorgen nur zu Verspätungen und einigen Ausfällen, es war von einer Signalstörung die Rede. Fahrgäste reagierten genervt auf die Störung. „Wir kommen vom Tiergarten zurück“, sagt eine junge Frau mit Koffer am Bahnhof Zoologischer Garten der Berliner Morgenpost. Dort sei es nicht weitergegangen. Sie müsse zum Hauptbahnhof, wie sie dahin komme, wisse sie jetzt auch nicht.“ Ein junger Mann auf dem weg zum Alexanderplatz sagte: „Mit der S-Bahn wären das 20 Minuten.“ Mit der U2 sei das hingegen ein „ewiges Gezuckel“.

Kein Zugverkehr: Fahrgäste am Bahnhof Zoo suchen per Handy nach der nächsten Verbindung.

Foto: Katrin Lange

Viele Fahrgäste steigen derweil auf die Regionalbahn um. "Die kommt im Moment fast im Minutentakt", sagt der Lokführer, der geduldig wartet, bis alle in seine Bahn eingestiegen sind. Die Fahrgäste könnten auch die Bahnen nach Frankfurt/Oder und Schönefeld nutzen.

Fahrgäste nutzen die Regionalbahn.

Foto: Katrin Lange

Ab dem morgigen Dienstag müssen sich Pendler in der Innenstadt auf weitere Behinderungen einstellen. Am Hauptbahnhof wird ab 10. September gebaut, fünf Wochen lang wird davon vor allem der Regionalbahnverkehr erheblich beeinträchtigt sein. Betroffen sind die wichtigen Regionalexpresslinien RE1 und RE2, aber auch der RE7 und die RB14, die beiden Zubringerlinien von der Berliner City zum Flughafen Schönefeld. In der Sperrpause wird der Bahnhof Zoologischer Garten fünf Wochen lang Endstation für den RE1 und den RE7. Dort heißt es dann für Reisende: umsteigen und Weiterfahrt mit der S-Bahn bis Hauptbahnhof, temporäre Endstation im Osten für die Linien RE1, RE2 und RE7.