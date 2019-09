SUV-Unfall in Berlin: Video zeigt Crash - Fahrlässige Tötung?

Am Freitagabend kam ein Wagen in Berlin Mitte von der Straße ab und geriet auf den Gehweg. Vier Menschen erlagen ihren Verletzungen.

Vier Menschen sind bei einem Unfall an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte gestorben. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Berlin. Nach dem schweren Autounfall in Berlin-Mitte ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Dies sei bei tödlichen Unfällen immer der Fall, erläuterte die Sprecherin auf Nachfrage. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung würden bereits seit Freitagabend laufen.

Dazu wurde bereits kurz nach dem Unfall ein Gutachter beauftragt, wie es bei der Polizei hieß. Außerdem könne die Krankenakte des 42-jährigen Fahrers eine Rolle spielen. Ob die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahmung der Akte bereits in die Wege leitete, stand am Montagvormittag noch nicht fest. Nach Informationen vom Wochenende zog die Polizei zunächst unter anderem einen medizinischen Notfall beim Fahrer als Unfallursache in Betracht. Der 42-Jährige liegt demnach schwer verletzt im Krankenhaus. Vorsatz wurde zunächst ausgeschlossen.

Die Suche nach der Unglücksursache dauerte am Wochenende an. Bei dem Unfall war am Freitagabend an der Invalidenstraße in Mitte ein Porsche SUV von der Straße abgekommen und hatte vier Fußgänger tödlich verletzt, darunter einen dreijährigen Jungen. Nun wird diskutiert, ob SUV-Fahrzeuge besonders gefährlich sind. Die Polizei machte auch bis Montagvormittag keine näheren Angaben, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Wie die Morgenpost am Montag erfuhr, taucht das Kennzeichen des Porsches bislang in keinerlei Raser- oder vergleichbaren Strafverfahren auf.

Der tödliche Unfall ereignet sich am Freitagabend gegen 19 Uhr an der Invalidenstraße Ecke Ackerstraße in Berlin-Mitte. Ein Porsche SUV raste auf den Gehweg, erfasste dabei vier Fußgänger und schleuderte dann durch einen Zaun auf ein Baugrundstück.

Ein Dashcam-Video zeigt die Momente kurz vor dem Unfall.

Polizisten vor dem Unfallfahrzeug. Foto: dpa/Paul Zinken

Eine Frau legt Blumen für die Unfallopfer nieder. Foto: Sergej Glanze

Ein Blumenmeer und Kerzen für die Unfallopfer in Mitte. Die Anteilnahme der Berlinerinnen und Berliner ist groß. Foto: Sergej Glanze

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mitte sind am Freitagabend vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kleinkind. Foto: Morris Pudwell

Kurz nach 19 Uhr erfasste ein Porsche an der Invaliden- Ecke Ackerstraße auf dem Gehweg mehrere Personen. Foto: Thomas Peise

Fahrer und Beifahrer des Porsches wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden vor Ort von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr behandelt. Foto: Thomas Peise

Auch ein sechsjähriges Mädchen wurde verletzt. Es kam in ein Krankenhaus. Foto: Thomas Peise

Der Sportwagen soll mit hoher Geschwindigkeit auf der Invalidenstraße unterwegs gewesen sein. Foto: Thomas Peise

Das Auto fuhr zunächst auf den Gehweg und kam dann an einem Bauzaun zum Stehen. Foto: Morris Pudwell

Das Unfallfahrzeug wird auf einen Abschleppwagen gehoben. Foto: dpa/Paul Zinken

Ein Polizeibeamter fotografiert Spuren. Foto: dpa/Paul Zinken

Hunderte Berliner kamen zu einer Mahnwache, um der Toten zu gedenken. Foto: Ulrich Kraetzer

Video zeigt: Porsche-Fahrer fuhr auf der Gegenfahrbahn

Nach Anwohnerangaben hatte an der Invalidenstraße der Fahrer des Porsche Macan mit hoher Geschwindigkeit auf der Gegenfahrspur den stehenden Verkehr an der Ampel überholt und war auf den Gehweg geraten. Der Sportgeländewagen knickte einen Ampelmast und mehrere Poller um, durchbrach einen Bauzaun und kam erst auf einem Baugrundstück zum Stehen.

In einem Video einer Dashcam - eine Videokamera an der Frontscheibe eines Autos, die die Fahrt aufzeichnet -, das der Sender ntv veröffentlichte, ist ebenfalls zu sehen, wie plötzlich ein dunkler SUV wartende Autos vor der Kreuzung Invaliden- und Ackerstraße auf der Gegenfahrbahn überholt. Wie schnell der Porsche unterwegs ist, lässt sich in der kurzen Szene kaum einschätzen. Der Unfall selbst ist nicht zu sehen, das Video bricht vorher ab.

„Man kann nicht einfach sagen: SUV ist grundsätzlich gefährlicher als ein Polo oder als ein Smart“, sagte der Unfallforscher der Versicherungswirtschaft, Siegfried Brockmann, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Mehr Einfluss als das Gewicht habe die Geschwindigkeit und die Art des Zusammenstoßes, erklärte er. „Alles was jenseits von 50 Stundenkilometern ist, ist für einen menschlichen Körper mindestens lebensgefährlich, meistens aber auch tödlich, egal mit welchem Fahrzeug.“ Im Berliner Fall hätte aber der Ampelmast einen Polo möglicherweise abgehalten.

SUV (Sport Utility Vehicle) sind bei Autokäufern in Deutschland zunehmend beliebt, obwohl sie von Kritikern als besonders umweltschädlich bezeichnet werden. Im August fiel mehr als jeder fünfte Neuwagen in diese Kategorie. Hinzu kommen in der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes noch zehn Prozent herkömmliche Geländewagen.

Nach dem SUV-Unfall: Hunderte gedenken bei Mahnwache der vier Toten

Am Sonnabendabend hatten etwa 500 Menschen mit einer Mahnwache auf der Kreuzung Invalidenstraße/Ackerstraße der Opfer gedacht. Vier Minuten lang schwiegen sie am Unfallort - je eine Minute für jedes Todesopfer. Auf Transparenten verlangten Teilnehmer „Motorisierte Gewalt stoppen“, sie kritisierten „motorisierte Mordwerkzeuge“.

Trauernde haben Blumen und Kerzen am Unfallort abgelegt.

Foto: Ulrich Kraetzer

Zu der Mahnwache am Unfallort hatten die Vereine Verkehrsclub Deutschland (VCD), FUSS und Changing Cities aufgerufen. „Das kann jeden von uns treffen“, sagte Heiner von Marschall, der Vorsitzende des VCD Nordost - solange das Auto im Mittelpunkt der Verkehrsplanung bilde.

Mittes Bürgermeister von Dassel: "Panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt"

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), sagte: „Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt. SUVs haben in unseren Städten nichts zu suchen!“ Jeder Fahrfehler bedeute Lebensgefahr für Unschuldige.

Wir fühlen mit den Opfern und ihren Angehörigen - es ist so unfassbar traurig und wäre so leicht vermeidbar gewesen! Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt! Es sind Klimakiller, auch ohne Unfall bedrohlich, jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige. https://t.co/FOGVQotMBT — Stephan von Dassel (@DasselVon) September 7, 2019

Auch die Berliner Fraktionsvorsitzende der Grünen, Antje Kapek, sprach sich am Montagmorgen im Inforadio des RBB für Beschränkungen für schwere Autos in der Innenstadt aus. Kapek sagte, es gehe um SUV, aber auch um andere große Automodelle sowie um Lkw. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) reagierte zurückhaltender: „Wir müssen analysieren, wie es zu diesem schrecklichen Unfall kommen konnte, bevor wir Konsequenzen ziehen können.“

Florian Schmidt, Grünen-Politiker und Baustadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg, schrieb, der Unfall habe Symbolcharakter. Die „SUV-Technik und Marketingstrategie ist mitschuldig an einer Autokultur des Ich, Ich, Ich“. Der Zusammenhang von Autoimage und Raserei sei offensichtlich. „Lasst uns diese Wagen und viele mehr von den öffent­lichen Räumen entfernen“, schrieb Schmidt auf Twitter.

Doch dieser Unfall hat Symbomcharakter! Sie SUV-Technik und -Marketingstrategie ist mitschuldig an einer Autokultur des Ich, Ich , Ich. Und davon motivierte, protzige Schnellfahrerei tötet. Lasst uns diese Wagen und viele mehr von den öffentlichen Räumen entfernen. https://t.co/jiAg08tEAo — Florian Schmidt (@f_schmidt_BB) September 7, 2019

Der Generalsekretär der Berliner CDU, Stefan Evers, nannte Schmidts Äußerung zynisch. Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak sagte, die Äußerungen Schmidts und der Umwelthilfe seien „beschämend und ohne Anstand den Opfern gegenüber“. Die Deutsche Umwelthilfe hatte die Debatte eröffnet, indem sie auf Twitter schrieb, SUVs hätten in den Städten nichts zu suchen.

Sandra Hass, Sprecherin des ADAC Berlin-Brandenburg, sagte: „Es ist generell unangebracht, einen so tragischen Unfall für verkehrspolitische Forderungen zu nutzen.“ Die Aufklärung des Unfalls laufe noch und man wisse man nicht, ob es an der zu hohen Geschwindigkeit oder an anderen Gründen gelegen habe. Sie sei mit den Unfallforschern in Kontakt.

Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt gegen Verbot von SUV

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sprach sich bei einem Talk der „Bild“-Zeitung gegen ein Verbot dieser Geländewagen aus. SUVs sollten aber durch Steuern wesentlich teurer werden, sagte sie am Montag: „Die Frage, was es kostet, ist viel entscheidender als ein Verbot.“ Sie wünsche sich eine „vernünftige Gleichberechtigung zwischen Fahrradverkehr, Fußverkehr und Autos“. Göring-Eckardt forderte „Vorfahrt für diejenigen, die vernünftig fahren: die elektrisch fahren und die ohne CO2 fahren“.

Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, sagte der Zeitung „Der Tagesspiegel“: „Wir brauchen eine Obergrenze für große SUV in den Innenstädten. Am besten wäre eine bundesrechtliche Regelung, die es Kommunen erlaubt, bestimmte Größenbegrenzungen zu erlassen.“

Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, forderte im „Tagesspiegel“ rasch umsetzbare Maßnahmen gegen SUV: Entweder eine City-Maut, die die Einfahrt in Städte für große, schwere Wagen sehr teuer mache – oder ein Parkverbot beziehungsweise deutlich erhöhte SUV-Parkgebühren in Städten.

Der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor sagte der Zeitung „Bild“: „Dieser Unfall schockiert. Er zeigt das Gefährdungspotential. Aber ich würde keine Verbotsdebatte lostreten.“ Der rechtliche Rahmen sei durch die Straßenverkehrsordnung bereits gesetzt.

Dreijähriger Junge und seine Oma unter den Toten - Mutter und Bruder überleben

Auf dem Gehweg kam neben dem Kleinkind eine 64-Jährige Frau ums Leben - nach unbestätigten Informationen die Großmutter des Jungen. Zudem wurden zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren getötet. Die Mutter des Dreijährigen, die ihren älteren Sohn dabei hatte, überlebte nach Feuerwehrangaben. Die Polizei machte zu Verwandtschaftsverhältnissen keine Angaben, teilte aber mit, eine 38-Jährige und ihr neunjähriger Junge hätten Schocks erlitten.

Der Unfallort an der Invaliden- Ecke Ackerstraße am späteren Freitagabend.

Foto: Morris Pudwell

Der 42 Jahre alte SUV-Fahrer erlitt Kopfverletzungen und liegt im Krankenhaus. Um die Unfallursache zu klären, wurde dem Mann Blut entnommen. Auf eine vorsätzliche Tat deutet nach Einschätzung der Polizei nichts hin. Im Auto saßen auch ein sechs Jahre altes Mädchen und eine 67 Jahre alte Frau. Auch sie erlitten Schocks. Die Polizei geht indessen einem Hinweis nach, dass der Fahrer nach einer Vorerkrankung auf Medikamente angewiesen gewesen sein könnte.

Auch am Sonntag suchten Anwohner und Passanten den Unfallort. Blumen lagen auf dem Weg, außerdem Kerzen, Kuscheltiere und Bilder. Der zerstörte Bauzaun vor der Brache, auf der der Porsche nach seiner Todesfahrt zum Stehen kam, wurde durch eine neue Absperrung ersetzt. Andere Spuren des Unfalls blieben deutlich sichtbar. So lag der durch die Wucht des Aufpralls zerstörte Ampelmast weiter in einem kleinen Rosenbeet.

Fußgänger müssen bei der Querung der Invalidenstraße zunächst ohne Ampel auskommen. Auch am Montagmorgen gab es noch keine Ersatzampel an der Kreuzung. Fußgänger und Radfahrer mussten sich mit langen Wartezeiten abfinden oder auf gefährliche Weise zwischen Auto- und Tramverkehr die Straße queren, wie dieses Video zeigt.

Nach Unfall mit vier Toten: Keine Ampel an der Invalidenstraße

(mit dpa)

