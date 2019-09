Merkel: Bauhaus ist bis heute ein Vorbild

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Bauhaus anlässlich seines 100. Geburtstags als Vorbild bis heute gewürdigt. "Daran können wir uns an vielen Dingen orientieren", sagte Merkel in einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. An diesem Sonntag wird Merkel zur Eröffnung des Neubaus im Bauhaus Museum Dessau erwartet.

"Die Ideale des Bauhauses wirken dort fort, wo es darum geht, die ganz normale Lebenswelt künstlerisch gut zu gestalten", sagte Merkel. Das Bauhaus habe sehr effiziente Formen hervorgebracht, die mit Blick auf Möbel oder den Wohnungsbau heute noch als modern gelten. "Wenn wir heute sehen, vor welch großen Herausforderungen wir in unseren Städten stehen, urbanes Leben auch lebenswert zu machen, mit der Natur zu verbinden, das Design des Bauens gut zu gestalten, dann ist das Bauhaus bis heute Vorbild."