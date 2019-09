Fischer gibt Profis von Union Berlin drei Tage frei

Berlin. Nach dem 3:1-Sieg im Testspiel gegen den Drittligisten Chemnitzer FC gönnt Trainer Urs Fischer den Profis von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin drei freie Tage. Erst am Montag beginnen die Vorbereitungen auf das Heimspiel gegen Werder Bremen am nächsten Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei.

Mit dem Freundschaftsspiel am Donnerstag in Hoyerswerda gegen die Sachsen, bei dem der Schweizer insgesamt 17 Akteure der zweiten und dritten Reihe einsetzte, zeigte sich Fischer zufrieden. Die Profis wurden zuvor an vier Trainingstagen voll belastet. "Wir haben auch unter der Woche gut trainiert. Die Spieler mussten nicht gerade an ihre Grenzen gehen, aber sie wurden schon belastet. Das Spiel hat mir gefallen", sagte Fischer und ergänzte: "Das Engagement war da, auch wenn es in der Länderspielpause nicht ganz einfach ist. Sie sind gelaufen. Dieser Test hat seinen Zweck erfüllt."

Die Tore für Union erzielten nach der der Pause die Offensivspieler Julius Kade, Akaki Gogia und Suleiman Abdullahi. Pech hatte Sebastian Polter. Der Angreifer ließ mehrere Chancen aus und scheiterte mehrfach knapp. "Er kam zumindest zu gefährlichen Aktionen. Um das geht es auch", sagte Fischer über Angreifer Polter.

In Abwesenheit der Profis wird am Sonnabend dennoch im Stadion An der Alten Försterei Betrieb herrschen. Zwischen 10 und 15 Uhr findet in Köpenick eine Evakuierungsübung statt. Der Verein hatte dafür bis zu 400 Statisten gesucht.