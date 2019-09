Gute Saison für Brandenburger Freibäder

Prenzlau. Nasse Abkühlung an sonnigen Tagen: Die Brandenburger hat es auch in diesem Sommer oft in die Strand- und Freibäder gezogen. Mehrere Schwimmmeister im Land zeigten sich zufrieden mit der Saison. Die Besucherzahlen konnten zwar nicht mit denen aus dem Rekordsommer 2018 mithalten, lagen aber oft über dem Durchschnitt.

"So schlecht war der Sommer gar nicht", sagte Schwimmmeister Ronny Klein vom Seebad Prenzlau (Uckermark). Einige Freibäder in Brandenburg haben ihre Saison bereits beendet, viele schließen Mitte September.