Müller und Lompscher demonstrieren ungewohnte Harmonie

Die Unzufriedenheit des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) mit den Neubauanstrengungen von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) waren in den knapp drei Jahren des gemeinsamen Regierens eine verlässliche Konstante. Doch das soll der Vergangenheit angehören. Auf der diesjährigen Neubautour am Donnerstag zu verschiedenen Baustellen der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften jedenfalls vermittelten beide ein demonstratives Bild der Geschlossenheit. Nicht einmal die hitzig geführte Auseinandersetzung zwischen SPD und Linke über die Ausgestaltung des Mietendeckels sollte die Stimmung trüben.

„Wir wollen zeigen, wie es vorangeht mit dem Wohnungsbau und dass die städtischen Gesellschaften unsere wichtigsten Partner sind“, sagte Regierungschef Müller. Die für diese Legislaturperiode anvisierten 30.000 fertig gestellten Wohneinheiten werde man vermutlich zwar nicht schaffen, „aber das Ziel war ja auch sehr ambitioniert“, so der Regierende weiter. „Man kann inzwischen deutlich sehen, wie der Neubau auf Touren gekommen ist“, ergänzte die Senatorin. Der kommunale Wohnungsbau sei auf dem richtigen Weg: „Im vergangenen Jahr haben unsere Unternehmen 3200 Wohnungen fertig gestellt, dieses Jahr werden es 5000 sein“, sagte Lompscher. Auch die Entwicklungspipeline sei gut gefüllt. „Bis 2026 wollen wir 75.000 Wohnungen schaffen, 50.000 davon haben wir bereits heute mit konkreten Projekten unterlegt“, so die Bausenatorin.

Pepitahöfe sind eines der größten Bauvorhaben Berlins

Erste Station der Bustour einmal quer durch die Stadt sind an diesem Donnerstag die Pepitahöfe in Spandau– Hakenfelde – mit 1024 Wohnungen eines der größten Bauvorhaben in ganz Berlin. Das schmucke Neubauviertel kann sich sehen lassen. Das Gebäudeensemble mit seinen großzügigen Grünflächen und Spielplätzen wirkt eher wie eine hochpreisige Eigentumsanlage. Doch wird es durch eine einkommensorientierte Förderung zu einem Viertel zu einer Nettokaltmiete zwischen sechs und acht Euro pro Quadratmeter Wohnfläche vermietet.

Die freifinanzierten Wohnungen des Quartiers liegen dagegen bei einer Nettokaltmiete von etwa zehn Euro pro Quadratmeter. Bis auf acht Wohnungen sei bereits alles vermietet, informierte Jürgen Kilian, privater Immobilienentwickler. Die Pepitahöfe sind ein Gemeinschaftsprojekt der Kilian Immobiliengruppe, der WBM und Degewo. Und nach einer Bauzeit von nur 20 Monaten bezugsfertig. „Sechs Monate früher als geplant“, betonte Kilian. Mit der Qualität der Anlage zeigte sich auch die Bausenatorin zufrieden. „Besonders freut mich, dass zwischen den geförderten und den freifinanzierten Wohnungen kein Unterschied zu sehen ist“, sagte Lompscher.

Über die Waterkant, ein Neubauvorhaben auf der anderen Seite der Havel mit 2000 Wohnungen, die die Gewobag errichtet, ging es weiter in die Nordbahnstraße, wo die Gesobau 62 WG-geeignete Wohnungen für 158 Studierende baut. Diese sollen, so die Vereinbarung mit dem Senat, je Wohnplatz die monatliche Bruttowarmmiete von 300 Euro nicht überschreiten. Weitere Station war eine Kita an der Rathausstraße in Lichtenberg mit 100 Plätzen. Sie ist bereits bezogen und in ein Quartier mit rund 380 Wohnungen der Howoge integriert. Die Tour endete schließlich an der Neuköllner Brisestraße, wo 101 Wohnungen, darunter sieben 300 Quadratmeter große Gemeinschaftswohnungen, an der Briesestraße 19 durch die Stadt und Land errichtet werden. Auch hier liegen die geförderten Mieten bei 6,50 Euro, die 70 Prozent der freifinanzierten Wohnungen werden für 9,50 Euro angeboten.

Müller sieht „sensible Punkte“ beim Mietendeckel

Auch die spannende Frage, ob denn der Neubau für die sechs kommunalen Wohnungsgesellschaften auch mit den nun diskutierten Eckpunkte für den Mietendeckel noch zu leisten ist, führte auf der Neubautour zu keinem neuen Streit. Zwar gebe es noch „sensible Punkte“, wie der Rathauschef sagte. Zu diesen zähle vor allem die Frage, ob die Lage der Immobilie tatsächlich keine Rolle spielen solle und die gleiche Mietobergrenze für Wohnungen in Hellersdorf und in Nähe des Kudamms gerechtfertigt ist. Auch die jetzt angedachte Regelung, wonach Mieter ihre Miete absenken dürfen, wenn diese mehr als 30 Prozent ihres Einkommens verschlingt, sei aus rechtlichen Gründen noch nicht in trockenen Tüchern.

Jörg Franzen, Chef der Gesobau und Sprecher der kommunalen Wohnungsunternehmen betonte, man sei mit dem jetzt vorliegenden Referentenentwurf „deutlich zufriedener als mit dem ersten“. Wichtig für die Unternehmen seien stabile Rahmenbedingungen. „Mit dem aktuell vorliegenden Entwurf sind die für uns als Landeseigene weitestgehend gegeben“, sagte der Gesobau-Chef. Noch aber seien Details zu klären. „An unseren Neubauaktivitäten wird der Mietendeckel nichts ändern, zumal Neubauten ja ausdrücklich ausgenommen sind“, versicherte Franzen. Er mahnte indirekt aber auch, den Bogen nicht zu überspannen. „Wie sich der Mietendeckel auf die Modernisierung unsere Bestände auswirken wird, können wir noch nicht sagen. Das rechnen wir gerade durch“, sagte er.