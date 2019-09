Berlin. Ein Radfahrer ist in Berlin-Rosenthal von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine 82 Jahre alte Autofahrerin soll den von rechts kommenden Radler mit ihrem Wagen an der Kreuzung Uhlandstraße/Wilhelmsruher Damm erfasst haben, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Der 59 Jahre alte Radler zog sich am Mittwoch schwere Kopfverletzungen zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Seniorin am Steuer erlitt einen Schock.

( dpa )