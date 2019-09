Berlin. Ein 15-jähriges Mädchen ist in Berlin-Steglitz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Jugendliche hatte am Dienstagmorgen am Steglitzer Damm bei Rot die Straße überquert, als sie vom Wagen eines 30-Jährigen erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen stürzte und wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsarbeiten war die Attilastraße ab Steglitzer Damm zeitweise gesperrt.

( dpa )