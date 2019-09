Konzert: Muse live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Rockband Muse spielt am 9. September 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Muse live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Rockgruppe Muse kündigte eine Zusatzshows ihrer "Simulation Theory World Tour" an, die am 22. Februar in Houston, Texas startete und die Grammy-Gewinner und Multi-Platin-Rock-Ikonen durch die USA, Kanada, UK und Europa führt. Am 10. September 2019 werden die drei Briten ihre Fans in der deutschen Hauptstadt mit einem Konzert beglücken. Im Gepäck haben Matt Bellamy, Dominic Howard und Chris Wolstenholme Songs aus ihrem letzten Studioalbum "Simulation Theory" und eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Uprising" und "Supermassive Black Hole".

Seit ihrer Gründung 1994 haben Muse acht Studioalben veröffentlicht und mehr als 20 Millionen Alben verkauft. Die Band ist bei ihren Fans für ihre explosiven und bahnbrechenden Live-Auftritte bekannt - die aktuelle Tour macht da keine Ausnahme.

Wo werden Muse in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Muse in in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 69,65 Euro zzgl. Versandkosten).

Wann startet das Konzert von Muse?

Der Einlass startet am Dienstag (10. Juli) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: dpa

Welche Songs werden Muse in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Muse bei ihrem Konzert am 26. Juli in Madrid:

Algorithm Pressure Psycho Break It to Me Uprising Propaganda Plug In Baby Pray (High Valyrian) The Dark Side Supermassive Black Hole Thought Contagion Interlude Hysteria The 2nd Law: Unsustainable Dig Down Madness Mercy Time Is Running Out Houston Jam Take a Bow Prelude Starlight Algorithm Stockholm Syndrome / Assassin / Reapers / The Handler / New Born Knights of Cydonia

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Muse live in der Mercedes-Benz Arena, Dienstag, 10. September 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.