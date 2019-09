Verkaufsoffener Sonntag Berlin: Welche Geschäfte am 8. September geöffnet haben

Am Sonntag haben in Berlin wegen der IFA zahlreiche Geschäfte geöffnet.

Wegen der IFA ist an diesem Wochenende verkaufsoffener Sonntag in Berlin. In diesen Centern und Möbelhäusern können Sie shoppen gehen.

Verkaufsoffener Sonntag Diese Geschäfte haben am Sonntag in Berlin geöffnet

Berlin. Am 8. September 2019 öffnen viele Berliner Shoppingcenter anlässlich der Internationalen Funkausstellung IFA ihre Tore zu einem verkaufsoffenen Sonntag.

Jedes Jahr bestimmt der Berliner Senat bis zu acht feste Termine, an denen Geschäfte, Läden und Einkaufscenter in der Hauptstadt an einem Sonntag öffnen können. Die Öffnungszeiten der Shops liegen in der Regel zwischen 13 und 18 Uhr, können in Einzelfällen jedoch abweichen. Welche Geschäfte in Berlin haben geöffnet? Hier finden Sie eine unverbindliche Zusammenstellung des Handelsverbands Berlin-Brandenburg.

Diese Geschäfte haben am Sonntag geöffnet

Laut einer unverbindlichen Zusammenstellung des Handelsverbands Berlin-Brandenburg und den Onlineauftritten der Geschäfte nehmen unter anderem die Einkaufszentren Mall of Berlin in Mitte (13-19 Uhr), Alexa Berlin (Mitte), Boulevard Berlin (Steglitz) und der Clou (Wedding) sowie die Kaufhäuser KaDeWe (Schöneberg), Galeria Kaufhof (Ring-Center, Alexanderplatz, Linden-Center) und Galeries Lafayette an der Friedrichstraße teil.

Auch zahlreiche Elektronik- und Baumärkte sowie Möbelhäuser öffnen ihr Türen. Dazu gehören unter anderem Filialen von Media Markt, Saturn und Medimax, Möbel Hübner (13 bis 18 Uhr), Möbel Höffner in Schöneberg und an der Landsberger Allee (12 bis 18 Uhr, Beratung und Verkauf ab 13 Uhr), Ikea in Tempelhof, Lichtenberg und Spandau und Poco Berlin. Auch Supermärkte machen mit: Filialen von Kaufland sind ebenso vertreten wie von Real, Rewe, Netto, Lidl und Denn's Biomarkt. Aber Achtung: Nicht jede Filiale beteiligt sich am verkaufsoffenen Sonntag.

Neben den Einkaufscentren und großen Handelsketten beteiligen sich auch immer mehr kleine Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntagen in Berlin. Kaum ein Einzelhändler kann sich den zusätzlichen Umsatz eines verkaufsoffenen Sonntags entgehen lassen.

