Landtag CDU-Abgeordneter Bommert will Senftleben ablösen

Potsdam. Nach der Niederlage der Christdemokraten bei der Landtagswahl in Brandenburg will CDU-Landtagsabgeordneter Frank Bommert den Landes- und Fraktionschef Ingo Senftleben ablösen. "Ich stand bereit, dass ich als Fraktionsvorsitzender antrete, aber zu der Wahl ist es nicht gekommen", sagte Bommert am Dienstag nach der ersten Fraktionssitzung im Landtag. Die CDU war bei der Landtagswahl mit 15,6 Prozent auf ein historisches Tief abgestürzt.

Die CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig hatte am Dienstag die Neuwahl des Fraktionsvorstands beantragt. Dies wurde jedoch mit einer Mehrheit von 9 zu 6 Abgeordneten abgelehnt. Stattdessen sollen Senftleben und sein parlamentarischer Geschäftsführer Jan Redmann bis zum Abschluss der Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien über eine Regierungsbildung geschäftsführend im Amt bleiben. Erst dann soll der Fraktionsvorstand neu gewählt werden.

Bommert hatte auch gefordert, dass Senftleben nicht die Sondierungsgespräche mit der SPD führen dürfe, weil er vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Woidke ausgeschlossen hatte. Dagegen hatte der Landesvorstand am Montag Senftleben zum Verhandlungsführer der CDU bestimmt.

"Ich fühle mich für das Wahlergebnis verantwortlich - aber ich fühle mich auch verantwortlich dafür, dass wir diesmal nicht vor der Verantwortung davonlaufen", sagte Senftleben. "Ich werde den Auftrag annehmen und dafür kämpfen, dass unsere Themen in einer neuen Regierung umgesetzt werden." Damit zielte Senftleben auf seinen Vorgänger Michael Schierack, der es nach der Wahl 2014 abgelehnt hatte, ein Ministeramt zu übernehmen. Daraufhin hatte Woidke ein neues rot-rotes Bündnis geschmiedet.