Feuerwehr Berlin: Computerpanne sorgt für Ausnahmezustand im Rettungsdienst

Die Berliner Feuerwehr hat am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr den Ausnahmezustand im Rettungsdienst ausgerufen. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr der Berliner Morgenpost auf Anfrage. Hintergrund sei ein Fehler im Alarmsystem in der Leitstelle der Feuerwehr am Nikolaus-Groß-Weg in Charlottenburg. Ob der Fehler bei einem Update der Computer-Software entstanden ist, konnte nicht gesagt werden.

Mehr Arbeit bei der Disponierung der Rettungswagen

Wie der Behördensprecher sagte, kommen Anrufer die die Notrufnummer 112 wählen auch durch und ihr Anliegen wird bearbeitet, es könne aber länger dauern. „Für die Leitstelle bedeutet das mehr Arbeit beim Disponieren der Rettungsfahrzeuge“, sagte der Sprecher. Um den zeitlichen Mehraufwand und das häufig erhöhte Einsatzaufkommen in den Spitzenzeiten tagsüber abzufangen, habe man den Ausnahmezustand ausgerufen. Fünf Freiwillige Feuerwehren wurden in den Dienst gerufen. Wie die Morgenpost erfuhr, sind auch Absolventen der Feuerwehr- und Rettungsakademie in den Dienst gerufen worden. Das wurde aber noch nicht von offizieller Seite bestätigt.