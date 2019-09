Schwarzenbek. Wegen einer Stellwerkstörung in Schleswig-Holstein sind Fernzüge zwischen Hamburg und Berlin am Dienstagmorgen kurzzeitig umgeleitet worden. Grund sei ein technischer Defekt in dem Stellwerk in Schwarzenbek gewesen, sagte ein Bahnsprecher. Die Fernzüge wurden über Uelzen in Niedersachsen und Stendal in Sachsen-Anhalt umgeleitet. Für Reisende kam es zu einer Verspätung von etwa einer dreiviertel Stunde. Die Störung war nach etwa 90 Minuten aufgehoben.

( dpa )