Panda-Babys im Berliner Zoo: Darum wird der Nachwuchs nicht in der Hauptstadt bleiben

Berlin schwebt im doppelten Panda-Glück. Am Sonnabend brachte die sechsjährige Meng Meng zwei Junge auf die Welt. Es ist die erste Panda-Geburt in Deutschland. Die Panda-Dame kümmert sich nun liebevoll um die Kleinen. Die Berliner Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Panda-Babys.

Wie lange hat es bis zur Geburt gedauert?

Trächtig oder nicht? Diese Frage bewegte Panda-Freunde genau 147 Tage lang. Zwar bekam Meng Meng eine medizinische Betreuung wie so mancher menschliche Promi - mit Schwangerschaftstests konnte sie aber nicht so viel anfangen. Die entscheidende Ultraschall-Untersuchung am 26. August ließ die 92 Kilo schwere Bärin nur mit Hilfe heftiger Bestechung zu: Apfelstückchen und Bambuskeksen. Auf dem Ultraschall war vor wenigen Tagen erst ein Embryo zu sehen gewesen.

Werden die Panda-Babys in Berlin bleiben?

Panda-Papa Jiao Qin und Panda-Mama Meng Meng leben seit 2017 im Berliner Zoo. Die beiden sind Leihgaben aus China. Demnach gehören auch die Panda-Babys China. Die Jungen müssen aber zwei Jahre bei der Mutter bleiben. Der Nachwuchs soll maximal vier Jahre im Berliner Zoo beheimatet sein. Danach kommen die beiden Pandas nach China in eine Aufzuchtstation, um für weiteren Nachwuchs zu sorgen.

Wie hoch ist die Leihgebühr von Meng Meng und Jiao Qin?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Verhandlungen für den Berliner Zoo 2015 in Gang gebracht und die Bären zwei Jahre später persönlich in der Hauptstadt begrüßt. Der Berliner Zoo zahlt pro Jahr rund eine Million US-Dollar (umgerechnet 909.531 Euro) , die nach chinesischen Angaben wieder in die Panda-Zucht fließen.

Wann wird die Panda-Familie zu sehen sein?

Die Zwillinge wurden am Sonnabend um 18.54 Uhr und 19.42 Uhr geboren. Die Besucher werden die Kleinen vorerst nicht sehen. Die Panda-Familie soll sich erst hinter den Kulissen kennen lernen, teilte der Zoo mit. Er ab Herbst, wenn der Nachwuchs langsam etwas mobiler wird, steht der erste Ausflug von Meng Meng und ihren Jungtieren an. Zur Zeit ist also nur Papa Jiao Qing in der Anlage im Panda Garden zu sehen. Die Männchen sind bei der Aufzucht der Jungtiere nicht involviert.

Welches Geschlecht haben die Panda-Babys?

Panda-Babys kommen unreif zur Welt. Das ist normal. Umso größer ist aber auch die Gefahr von Komplikationen und Infektionen nach der Geburt. Die Panda-Babys wurden nach der Geburt untersucht. Die Geschlechter sind bislang aber noch unklar. Der Erstgeborene wiegt 186 - das Zwillingsgeschwisterchen 136 Gramm. Der Nachwuchs ist blind und nur so groß wie ein Meerschweinchen.

Warum unterstützen Mitarbeiter Panda-Dame Meng Meng bei der Aufzucht?

Große Pandas ziehen bei Zwillingsgeburten in der Regel nur ein Jungtier auf. Deswegen hat sich der Zoo Berlin in enger Abstimmung mit den chinesischen Experten der Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding dazu entschlossen, Meng Meng aktiv bei der Aufzucht zu unterstützen. Die Jungtiere sollen abwechselnd in einem Zeitraum von etwa zwei bis drei Stunden bei der Mutter und in einem Inkubator umsorgt werden.

Warum ist es so schwer, Panda-Nachwuchs zu bekommen?

Panda-Vermehrung ist schon in freier Natur kein Kinderspiel. Die Tiere sind ausgesprochene Sex-Muffel - ein Weibchen ist nur drei Tage im Jahr fruchtbar. Außer kiloweise nährstoffarmen Bambus fressen Pandas nichts. Dass sich eine massige 90-Kilo-Panda-Mama versehentlich ihren zarten Nachwuchs setzt und ihn erdrückt, ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Für die Evolution ist das alles keine so gute Idee. Dass Pandas bedroht sind, liegt aber auch am Menschen, der die Bambusbären in wenige Bergregionen im Südwesten Chinas verdrängt hat. Der Panda wurde auch deshalb zu einem Symbol für den internationalen Artenschutz. Inzwischen nehmen die Bestände in den Schutzgebieten wieder leicht zu.

Gibt es schon Namen für den Nachwuchs?

Die Jungtiere haben noch keine Namen. Gemeinsam mit den chinesischen Vertretern wird der Zoo Berlin Namen für die Zwillinge auswählen. Der Name Meng Meng bedeutet übersetzt „Träumchen“ - Jiao Qing „Schätzchen“.