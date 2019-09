Cottbuser OB: AfD-Erfolg ist letzter Weckruf

Cottbus. Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) sieht in dem AfD-Wahlerfolg einen letzten Weckruf für die anderen Parteien. Die Partei habe besonders dort zugelegt, wo sich die Menschen "abgehängt" fühlten, betonte Kelch am Montag in einer Mitteilung. Dieses Gefühl hätten die anderen Parteien viel zu spät wahrgenommen. "Insofern gibt es Verunsicherung und Misstrauen", sagte er.

Eine mögliche Regierungsbeteiligung von Bündnis 90/Grünen könnte aus Sicht von Kelch schwierig sein für die Kumpel und Kraftwerker in der Lausitz. Die Region brauche Verlässlichkeit und Verbindlichkeit für den Strukturwandel. Dieser Wandel lasse sich nicht wegwählen, sagte er. An den Wahlsieger SPD appellierte er, sich den Schneid für den Kohlekompromiss bis 2038 in einer Koalition nicht abkaufen zu lassen.