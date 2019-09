Berlin. Zwei Autos eines Wohnungsunternehmens sind in Berlin-Neukölln von Unbekannten beschädigt worden. In der Nacht zu Montag habe ein Anwohner der Steinbockstraße zunächst ein lautes Knallen gehört, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe er zwei Personen beobachtet, die sich an den Autos zu schaffen machten. Die Täter konnten auf Fahrrädern fliehen. Polizeibeamte stellten zerschlagene Scheiben und platte Reifen an den Wagen fest. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

( dpa )