Hells Angels in Berlin: Rocker demonstrieren am Samstag gegen Kutten-Verbot

Seit 2017 dürfen die Hells Angels ihre Abzeichen nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Am Sonnabend gibt es einen Protest-Korso.

Berlin. Die Hells Angels demonstrieren am heutigen Sonnabend mit einem Motorrad-Korso gegen die Verschärfung des Vereinsgesetzes. Die Rocker wollen unter dem Motto „Freedom is our religion“ (deutsch: Freiheit ist unsere Religion“) ab 17 Uhr von ihrem Vereinsheim in Biesdorf an der Bundesstraße 1 in Richtung Innenstadt fahren.

Vom Alexanderplatz soll die Demonstration bis zum Brandenburger Tor führen, wo auch eine Zwischenkundgebung geplant ist. Danach soll es zurück nach Biesdorf gehen. Der Berliner Hells-Angels-Chef Andre Sommer rechnet mit etwa 1000 Teilnehmern. Alles was im Bereich der Vorjahre liege, werte man als Erfolg, sagte Sommer der Berliner Morgenpost. Neben den Hells Angels wollen auch weitere Rocker an der Demonstration teilnehmen.

Mitglieder der Hells Angels und Rechtsanwalt Uwe Schadt erklären auf der Pressekonferenz die Route der Demonstration.

Foto: Sergej Glanze

Hells-Angels-Demo in Berlin: Seit 2017 gilt für die Rocker ein Abzeichen-Verbot

Laut einem seit 2017 geltenden Gesetz dürfen die Hells Angels Vereinsabzeichen wie den geflügelten Totenkopf nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Daran hielten sie sich in den vergangenen Jahren. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte der Rechtsanwalt Uwe Schadt, dass er in Berlin 24 Fälle betreue, in denen gegen das Abzeichen-Verbot verstoßen worden sei. Zwölf seien mit Freispruch geendet oder eingestellt worden.

Sommer sagte, dass das Verbot einen Einschnitt in die individuelle Freiheit bedeute. Deswegen gehe man Sonnabend auf die Straße. In der Sache erwarte man noch in diesem Jahr eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Mehrere Rockergruppierungen hatten gegen die Verschärfung des Vereinsgesetzes geklagt.

Grund für die Regelung war, dass Vereinigungen insbesondere im Bereich krimineller Rockergruppierungen einen „Deckmantel für vielfältige Formen der schweren und organisierten Kriminalität“ bieten können. Sommer sagte, in Berlin sei es in den vergangenen Jahren ruhiger geworden, auch der Verfolgungsdruck habe nachgelassen.

