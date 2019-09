Zoo Berlin: Meng Meng bringt Panda-Zwillinge zur Welt - die ersten Fotos

In Berlin könnte der erste Pandabär in Deutschland geboren werden - laut Zoo ist Panda-Weibchen Meng Meng trächtig im fortgeschrittenen Stadium.

Freudige Nachricht aus dem Zoo: Panda-Dame Meng Meng hat am Sonnabendabend Zwillinge zur Welt gebracht. Es ist Deutschlands erster Panda-Nachwuchs - und das gleich doppelt! Die Kleinen sind ganz proper: 186 bzw. 136 Gramm bringt der Nachwuchs auf die Waage. Die Geschlechter konnten bisher noch nicht bestimmt werden.

„Meng Meng und ihre beiden Jungtiere haben die Geburt gut überstanden und sind wohlauf“, verkündet Tierarzt und Zoo- und Tierpark-Direktor Dr. Andreas Knieriem erleichtert. „Obwohl es der erste Nachwuchs für unsere junge Panda-Dame ist, kümmert sie sich vorbildlich. Anfangs müssen die Jungtiere ungefähr alle zwei bis drei Stunden trinken, die wärmende Nähe der Mutter ist wichtig damit die Kleinen nicht auskühlen.“

Meng Meng bekommt nach 147 Tagen Tragzeit zwei Panda-Babys

Meng Meng geht in ihrer Mutterrolle auf

Am 31. August um 18.54 Uhr war es dann so weit - das erste Panda-Baby erblickte das Licht der Welt. Eine knappe Stunde später, um 19.42 Uhr, bekam der kleine Panda ein Zwillingsgeschwisterchen. Nach einer Tragzeit von 147 Tagen wurde die sechs Jahre alte Meng Meng nun zum ersten Mal Mutter. "Sie kümmerte sich rührend um ihre Kleinen. Sofort legte sie das Jungtier behutsam auf ihren Bauch und begann es mit ihren großen Tatzen, ihrem warmen Atem und dem weichen Fell ihrer Wangen liebevoll zu wärmen", berichtet der Zoo in einer Pressemitteilung.

Erst eine Woche zuvor konnten die Experten des Zoo Berlin sowie des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) die tatsächliche Trächtigkeit von Meng Meng per Ultraschall sicher feststellen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller: „Was für eine großartige Nachricht! Ganz Berlin freut sich über diese beiden Neuankömmlinge und ich gratuliere Andreas Knieriem und seinem Zoo-Team ausdrücklich. Dass die Berlinerinnen und Berliner bald die schwarz-weißen Zwillinge besuchen können, ist ohne hochprofessionelle Arbeit und viel Leidenschaft nicht denkbar. Ein großes Dankeschön dafür und: Herzlichen Glückwunsch!“

Optisch ähnelt der Nachwuchs den Eltern noch nicht

Die beiden Panda-Babys sind noch nicht schwarz-weiß - sie sind rosarot gefärbt mit feinem weißen Flaum und haben einen überproportionierten Schwanz. Noch sind die Jungtiere unbeholfen, doch sie machen sich schon lautstark bemerkbar. Ein lautes Quietschen soll der Mutter sagen, dass sie trinken möchten.

Zoo unterstützt Meng Meng bei der Aufzucht

Große Panda ziehen bei Zwillingsgeburten in der Regel nur ein Jungtier auf. Deswegen hat sich der Zoo Berlin in Abstimmung mit den chinesischen Experten der Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding dazu entschlossen, Meng Meng bei der Aufzucht zu unterstützen. „Nur noch 1.864 ausgewachsene Große Pandas gibt es im natürlichen Lebensraum. Damit trägt jedes einzelne Jungtier bedeutend zur Erhaltung der gesamten Tierart bei“, erklärt Knieriem.

Die Jungtiere sind somit in einem Rhythmus von etwa zwei bis drei Stunden abwechselnd bei der Mutter und werden sonst in einem warmen Inkubator von den angereisten chinesischen Aufzuchtexperten umsorgt. Auch eine Erstuntersuchung war dadurch bereits möglich.

Zoo-Besucher können die Panda-Babys noch nicht sehen

Meng Meng wird mit ihren Zwillingen für die Besucher noch nicht zu sehen sein. "Die Familie soll sich erst einmal hinter den Kulissen kennen lernen", berichtet der Zoo Berlin. Nur der neun Jahre alte Panda-Papa Jiao Qing wird auf seiner Anlage sein. Männchen sind bei der Aufzucht der Jungtiere nicht involviert.