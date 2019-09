Die Lange Nacht der Museen im Selbstversuch

Berlin. Die lange Nacht der Museen hat am Wochenende 40.000 Besucher angezogen, die meisten davon gingen ins Museum für Naturkunde (10.500). Was genau haben sie erlebt? Das Protokoll eines Sommerabends.

19 Uhr. Ich stehe vor dem Hamburger Bahnhof und ärgere mich. Und zwar darüber, dass ich mich nicht besser informiert habe. Ich war irgendwie selbstverständlich davon ausgegangen, dass ich mir hier die Ausstellungen würde ansehen können. Kann ich aber nicht, der Hamburger Bahnhof nimmt gar nicht teil. Meine Frau ist noch mit den Kindern auf dem Weg, sie fahren mit der Tram, mich erreichen per SMS Flüche über den Schienenersatzverkehr. Wir verabreden, stattdessen ins Medizinhistorische Museum der Charité zu gehen, das ist ja gleich um die Ecke. Geplant ist, dass wir die „Lange Nacht der Museen“ einmal auf ihre Kindertauglichkeit testen, und ich dann darüber einen Text schreibe. Auch daraus wird nichts werden. Ich kaufe noch schnell Brezeln und vor allem Wasser, es ist sehr heiß.

19.15 Uhr. Meine Frau entsteigt der Tram mit vier Kindern. Mein elfjähriger Sohn hat noch einen Freund, meine achtjährige Tochter eine Freundin mitgebracht. Die Stimmung ist durchwachsen. Hunger. Durst. Verkehrslärm. Offene Schnürsenkel. Hitze. Das Museum ist sicher klimatisiert, denke ich. Falsch gedacht.

19.30 Uhr. Das Medizinhistorische Museum ist gut besucht, aber nicht überlaufen. Man kann hier 300 Jahre Medizingeschichte studieren, anhand von Modellen und Präparaten: Gehirne, Adernsysteme, Lungenflügel. Auch verschiedene Krankheiten und Missbildungen sind dokumentiert. Die Frau an der Kasse sieht die Kinder und sagt, die dritte Etage sei „vielleicht etwas viel für die Kleinen“. Wir gehen trotzdem hin. Schädel, Skelette, Embryos und krankhafte Veränderungen von Gesichtern. Es ist heiß, alle wedeln sich mit Prospekten Luft zu. Ich sage: „Interessant hier.“ Meine Tochter sagt: „Es ist wahnsinnig ekelhaft.“ Dann sagt ihre Freundin, sie habe Bauchschmerzen. Wir gehen runter und trinken etwas, die Freundin sagt, sie wolle nach Hause. Meine Frau bricht mit den Kindern auf, ich setze die Tour allein fort.

20.45 Uhr. Ich mache Station am Naturkundemuseum. Ich hatte mir schon gedacht, dass es hier voll werden würde. Aber dass es hier zugeht wie am Hauptbahnhof zur Hauptverkehrszeit, überrascht mich dann doch. Zu den Füßen des 13,27 Meter hohen Brachiosaurus brancai, dem höchsten Saurierskelett der Welt, tummeln sich vor allem Hobbyfilmer, die mit teils absurden Handykameraschwenks die Knochen abfilmen. Ich frage mich kurz, ob jemals irgendwer diese Videos wieder ansehen wird. Dann ziehe ich mich in einen Nebenbereich zurück, wo alte Bücher digitalisiert werden und man einem Insektenpräparator bei der Arbeit zusehen kann. Es herrscht meditative Stille.

21.20 Uhr. Ich stehe etwas unschlüssig an der Haltestelle Naturkundemuseum herum. Dann hält ein Bus, auf dem „Lange Nacht der Museen“ steht. Eine unglaublich freundliche Frau empfängt mich herzlich, was mich als langjährigen Berliner kurz überfordert. Sie sagt, der Bus würde gleich an der Mori-Ogai-Gedenkstätte halten. Von der habe ich noch nie etwas gehört. Ich sage: „Super, genau da wollte ich gerade hin.“

21.40 Uhr. Die Mori-Ogai-Gedenkstätte ist eine Wohnung des Hauses Luisenstraße 39 in Mitte, ich laufe in der Dunkelheit erst einmal daran vorbei. Hier ist deutlich weniger Publikumsverkehr, Mori Ogai ist nun einmal nicht so populär wie der Tyrannosaurus Rex. Ich lerne, dass Mori Ogai von 1868 bis 1922 lebte, Arzt, Übersetzer, Schriftsteller und Kritiker war und auch zwei Jahre in Berlin verbrachte, wo er die Novelle „Das Ballettmädchen“ schrieb, die wiederum als erste Ich-Erzählung den Beginn der modernen Literatur in Japan markiert. So hat es eine Geschichte, die an Berliner Schauplätzen spielt, zum Pflichtstoff an japanischen Schulen gebracht. Ich stehe im original erhaltenen Schlafzimmer von Mori Ogai und beschließe, sie bald einmal zu lesen.

22.10 Uhr. Ich nehme den nächstbesten Bus in Richtung Alexanderplatz. In der Sitzreihe hinter mir der Dialog eines mittelalten Pärchens: „Noch n Museum oder Späti, Bier und Pizza?“ – „Ach, was soll’s. Späti.“ Ich steige am Lustgarten aus und gehe zuerst zum PalaisPopulaire, wo die Ausstellung „Summer of Love“ an Mode, Musik und Kunst der späten 60er-Jahre erinnert. Es ist schön hier. Vor einem wild bemalten, alten VW-Bus singt ein Gitarrespieler Bob Dylans „It Ain’t Me Babe“, außerdem ist die ganze Wand vor dem Museum mit sofort gute Laune erzeugenden, bunten Wollpuscheln der Künstlerinnengruppe Social Knit Work übersät. In einem Strandliegestuhl höre ich ein bisschen Musik.

Ein Musiker sang Bob Dylans „It Ain’t Me Babe“ vor dem PalaisPopulaire.

Foto: Felix Müller

22.55 Uhr. In der Weimar-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum will ich ein lustiges Plakat fotografieren. Ein Mitarbeiter weist mich freundlich darauf hin, dass das hier nicht gestattet sei. Finde ich okay, ich wundere mich aber trotzdem, weil die Exponate hier doch fast alle hinter Glas sind. Der Mitarbeiter kennt den Grund auch nicht so genau. Er vermutet, dass sich die Besucher auf das „Hier und Jetzt“ konzentrieren sollen. Ich verlasse die sehenswerte Ausstellung und gehe hinter dem Pei-Bau in Richtung Museumsinsel.

23.15 Uhr. Das neue Haus Bastian ist leider schon geschlossen, schade. Aber an der James-Simon-Galerie ist noch ordentlich was los. Auf einer Steinbrüstung stehen mehrere Dutzend Bierflaschen, zehn Sektpiccolos, mehrere „Underberg“-Fläschchen und zweimal „Kleiner Feigling“. Ich frage mich, welchen Mehrwert Trunkenheit für den Museumsbesuch hat. Riesige Schlangen vor dem Neuen Museum, einmal im neuen Hof an der James-Simon-Galerie, aber auch an der anderen Seite, unter den Kolonnaden. Auf zur letzten Station.

0 Uhr. Es ist herrlich still am Märkischen Museum. Ich gehe durch die Dauerausstellung und bleibe wieder überall hängen. Stadtgeschichte, Schlossgeschichte, Kriegsgeschichte, das ist alles schon wahnsinnig spannend. Auf der Wiese vor dem Haus steht wieder ein Strandliegestuhl. Ich setze mich und ziehe Bilanz: 75 Museen waren geöffnet, fünf habe ich geschafft. In der Spree spiegeln sich die Lichter der Jannowitzbrücke.