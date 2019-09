Thüringer Grüne spüren Rückenwind aus Sachsen, Brandenburg

Erfurt. Nach den Wahlen in Sachsen und Brandenburg spüren die Thüringer Grünen Rückenwind für die anstehende Landtagswahl Ende Oktober. "Das sind die historisch besten Ergebnisse, die wir im Osten je gehabt haben", sagte die Thüringer Grüne-Spitzenkandidatin Anja Siegesmund am Sonntag nach ersten Prognosen. Es handele sich um "tolle Wahlerfolge". "Für uns in Thüringen ist es Rückenwind - auch was unsere Strategie angeht, auf Klimaschutz, Zusammenhalt und eine starke Demokratie zu setzen", sagte Siegesmund. Die Thüringer Grünen wollen sich als Gegenpol zur AfD verstehen, machte sie klar.

( dpa )