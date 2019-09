Gauland mit Ergebnissen in Sachsen und Brandenburg zufrieden

Berlin. AfD-Chef Alexander Gauland hat sich mit den Wahlergebnissen in Sachsen und Brandenburg "sehr zufrieden" gezeigt. Gauland sagte am Abend in der ARD weiter: "Aber ja, wir sind nicht stärkste Kraft geworden. Dazu fehlt noch ein Stück, und insofern beginnt die Arbeit jetzt erst". In Brandenburg sei die CDU von Landeschef Ingo Senftleben abgestraft worden. Das habe Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) etwas besser gemacht, dadurch komme er auf das etwas bessere Ergebnis. Die AfD ist bei den Landtagswahlen in beiden Bundesländern am Sonntag nach ersten Prognosen zweitstärkste Kraft geworden.

( dpa )