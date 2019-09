Frau nach Union-Spiel rassistisch beleidigt

Berlin. Ein Fußballfan soll am Samstagabend in Berlin-Köpenick eine Frau wegen ihrer Hautfarbe beleidigt und ihren Begleiter geschlagen haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, saß die 27-Jährige nach eigenen Angaben gegen 20.20 Uhr in einer Bar in der Straße am Generalshof, als sie von einem Unbekannten in Fankleidung rassistisch beleidigt wurde. Ihr 32 Jahre alter Begleiter sei auf den Mann zugegangen und von ihm zu Boden geschlagen worden. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. Der 32-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

( dpa )