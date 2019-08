Wahlkampfendspurt: CDU und Linke werben mit Parteiprominenz

Die Umfragen sehen in Brandenburg fünf Parteien dicht beieinander - am Vortag der Landtagswahl ringen CDU und Linke daher um jede Wählerstimme. Dabei haben sie vor allem die unentschlossenen Bürger im Auge.

Potsdam. Mit viel Parteiprominenz sind die CDU und die Linskpartei in Brandenburg in den Schlussspurt vor der Landtagswahl am Sonntag gegangen. Die CDU holte am Samstag ihre Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in die Landeshauptstadt Potsdam, die Linke setzte auf ihren Bundestagsabgeordneten und Präsidenten der Europäischen Linke, Gregor Gysi. Während Kramp-Karrenbauer ihren Parteifreunden angesichts mäßiger Umfragewerte Mut machte, rief Gysi alle ostdeutschen Bürger zu mehr Selbstbewusstsein auf.

"Bei meinen Reisen durch Brandenburg ist eines klar geworden: Man spürt Wechselstimmung in der Luft", rief Kramp-Karrenbauer bei der Abschlusskundgebung der CDU den etwa 200 Teilnehmern zu. Die Brandenburger CDU stehe für gute Bildung mit mehr Lehrern. "Ich habe in Brandenburg viele Eltern erlebt, die sagen: Wir wollen nicht, dass unsere Kinder bei allen Bildungsvergleichen immer ganz hinten landen", betonte sie.

Zum Ausstieg aus der Braunkohleverstromung in der Lausitz erklärte die Verteidigungsministerin, die CDU wolle sowohl einen guten Klimaschutz als auch eine funktionierende Wirtschaft. "Das sind keine Gegensätze, das geht nur zusammen."

Gysi betonte in seiner Rede auf der Abschlusskundgebung der Linke, die Ostdeutschen hätten allen Grund, mehr Selbstbewusstsein zu zeigen. "Die ostdeutschen Bürger haben die Mauer zum Fall gebracht, das war nicht Helmut Kohl", rief Gysi am Samstag den rund 500 Teilnehmern zu. "Wir wollen nicht besser dastehen als Bayern oder Hessen", meinte der 71-Jährige. "Alles was wir verlangen, ist gleichberechtigt zu sein und auf Augenhöhe mit allen anderen in Deutschland."

Eine Wahlentscheidung für die AfD sei "die absolut falsche Antwort", mahnte Gysi. "Ich will keine neue Mauer um Deutschland herum", sagte er. "Der Weg der AfD kann nur dahin führen." Es seien schwierige Wahlen in nicht einfachen Zeiten, sagte Gysi. "Wir waren früher die Protestpartei in Deutschland", erklärte er. Aber nun sitze die Linke in Berlin, Brandenburg und Thüringen in der Regierung. "Da müssen wir ein Stück weit eine neue Identität finden", sagte Gysi.

CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben setzte im Endspurt vor allem auf die noch unentschiedenen Wähler. "Nach den Umfragen sind noch knapp 40 Prozent der Wähler unentschlossen, ob sie und wen sie wählen wollen", sagte Senftleben. "Ich sage: "Geht wählen und wenn ihr den Wechsel wollt nach knapp 30 Jahren SPD, dann wählt die CDU."" Der Wahlkampf ende erst am Sonntag um 8 Uhr mit Öffnung der Wahllokale.

Mehr als zwei Millionen Brandenburger wählen am Sonntag ein neues Parlament. Nach der jüngsten Wahlumfrage des ZDF-Politbarometers lag die CDU mit 16 Prozent der Zweitstimmen hinter der regierenden SPD (22 Prozent) und der AfD (21 Prozent). Die Grünen kamen auf 14,5 Prozent, die Linke lag bei 14 Prozent. Nach der Umfrage würde die FDP mit 5 Prozent den Sprung in den Landtag schaffen. Die Freien Wähler erreichten 4 Prozent, sie haben aber Chancen, über ein Direktmandat einzuziehen.