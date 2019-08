Hitzewelle in Brandenburg endet: Waldbrandgefahr weiter hoch

Potsdam. Mit verbreitet 34 Grad ist am Samstag in Brandenburg voraussichtlich die letzte Hitzewelle des Jahres zu Ende gegangen. Normal wären zu dieser Jahreszeit 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Mit einer Kaltfront gingen im Lauf des Sonntags die Temperaturen deutlich zurück und erreichen Anfang der Woche der Jahreszeit entsprechend nur noch gut 20 Grad, hieß es.

"Das Wetter wird deswegen nicht unfreundlich", sagte Meteorologin Iris Bramann. "Es ist nur nicht mehr so warm." Dass noch einmal Temperaturen wie am Samstag erreicht würden, sei unwahrscheinlich. Regen ist Bramann zufolge weiter nicht in Sicht. Die Waldbrandgefahr werde weiter steigen. Am Samstag galten für das gesamte Land die beiden höchsten Gefahrenstufen "hoch" und "sehr hoch".